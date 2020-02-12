Öğrencilere ücretsiz internet EBA için kullanılacak

Dün yapılan Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek Tanıtım Programı’nda kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi. Yaptığı açıklamada her öğrenciye, bütün operatörlerden aylık 3GB ücretsiz internet verileceğini söyledi. Bu projeyi pilot olarak denediklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’de herkesin bundan yararlanabileceğini ifade etti.

Pilot proje ile birlikte EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için yenilendi. Arayüzünün kullanıcı dostu olması; hem öğretmen hem de öğrenciler için özelleştirilmiş öğrenme imkanı veriyor.

Hem puan toplama ve rozet kazanma hem de son derece ilginç fırsatlar sunan EBA, Bakan Selçuk tarafından sürekli olarak anıldı. Yaptığı açıklamada, “Bizim, eğitimi sınıfın dışına da taşımak gibi bir hedefimiz vardı. EBA bu amaca hizmet ediyor” diyerek bu sistemin büyük bir öneme sahip olduğunu göstermiş oldu.

Selçuk, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfın içinde bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında herhangi bir şey ararken hatta bir konu üzerinde ‘Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan karekod ile cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum, videoyu izlemek istiyorum’ dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse karekod ile erişim sağlanması sağlanacak” sözlerine yer verdi. Sizce öğrenciler için sunulacak olan ücretsiz internet hizmeti ne tür katkılar sunabilir?

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