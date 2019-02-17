"İnsanın içindeki vicdan, ihtiyaç sahiplerini görünce harekete geçiyor. Mağdur insanların hayatlarını bir nebze iyileştirecek imkan varken, gece yatağa başınızı koymak, insanı huzursuz ediyor. İşime yakın olan bu dükkanı da eşimle beraber 5 yıldır işletiyorum. İkinci el eşyaları aldığımız dükkanımızda, A'dan Z'ye, çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak, baza, gardırop, ütü, perde gibi bir evin tüm ihtiyaçları var. Çevrede sağduyulu insanlar da mevcut. Yardım ettiğimizi bilen kişiler bize eşyaları veriyor, biz de mağdur kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipleri önce bize gelip ihtiyaçlarını söylüyor, elimizde varsa veriyoruz. İstediği ürün olmadığı zaman defterimize yazıp, istediği ürün elimize ulaştığında o vatandaşı arıyoruz. Kendileri veya biz eşyaları ulaştırmaya çalışıyoruz."

- "İhtiyacı fazla olandan alıp, ihtiyacı olana ulaştırmak..."

Duyarlı vatandaşların, evlerinde kullanmadığı eşyaları dükkana ulaştırdığını belirten Çoksoylu, "İhtiyacı fazla olandan alıp, ihtiyacı olana ulaştırmak... Bu vicdanla alakalı. Bir kişinin yatağı yoksa, biz bunu biliyor ya da görüyorsak, elimizde hibe olması önemli değil, sattığımız ürün dahi olasa, o kişilere ulaştırıyorum." dedi.

Çevreden güzel tepkiler aldığını anlatan Çoksoylu, "Robin Hood diyen öğrenciler ve arkadaşlar da var. Bir öğrenci, 'Ağabey Robin Hood'sun sen' dedi. Adımı öğrencilerin Robin Hood'u koymuşlar. Gündüz iş yerimdeyim, eşim burada duruyor. Akşam saatlerinde ihtiyaç sahiplerine ürünleri ya ulaştırıyoruz ya da kendileri gelip alıyorlar." diye konuştu.

Karınca dükkanında yaptığı yardımın, hiçbir parayla ya da hiçbir şeyle alınamayacağını ifade eden Çoksoylu, şöyle konuştu:

"İnsanların o bakışlarındaki mutluluk tarif edilmez bir duygu. Dua almak bizi huzurlu ve mutlu ediyor. Evlerine gittiğimde ihtiyaç sahiplerinin durumlarını gördüğümde çok etkilendiğim de oluyor. Örneğin, birinin tavsiyesiyle 2 özürlü çocuğu olan bir kadının evine gittik. Eşi vefat eden kadın, çocuklarına bakmak zorunda olduğu için kendisi çalışamıyordu. Evlerinde hiçbir eşya yoktu ve zor durumdaydı. Bu durum beni çok etkilemişti. Bir öğrencinin evine gittiğimde de yerde yattığına şahit oldum. Öğrencinin yatağı yoktu ve yerde yattığını gördüğümde çok üzüldüm. Kap kacağı dahi olmayan bu öğrenciler mezun olduktan sonra da tekrar dükkanıma gelip teşekkür ettikleri de oluyor. Geçen sene, hukuk okuyan bir öğrenciye evde eksik olan yatak ve bazı eşyalarını vermiştik. Avukat olmuş dükkana geri geldi, 'Senin yardımını hiç unutmadım' dedi. Birçok insanla diyalog halinde oluyoruz, bu kişilerin tekrar gelip teşekkür etmesi de bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız yardımların boşa gitmediğini düşünüyorum."

