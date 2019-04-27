Öğrencilere velileriyle kitap yazdıran proje

Kitapların 40 ila 80 sayfa arasında değiştiğini belirten Bilgen, "Öğrencilerimiz aileleriyle kitaplarını okula getirmeden, evlerinde yazdılar. Velilerimiz ve çocuklarımız çok mutlu oldu. Velilerimden birisinin 'Kırkından sonra yazar olabileceğimi anladım.' sözü beni çok etkiledi. Hepsini emeklerinden ve cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Bilgen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO)" programı kapsamında "Ailenle Öykünü Düşle Bilgisayar Oyunu ile Körelme Projesi"ni hayata geçirdi.

Bilgen, öğrencilerinin öykü yazarken emeğin değerini de anladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kitap yazmak onlar için çok büyük bir şeydi çünkü böyle bir şey başarabileceklerine inançları yoktu. Bu projeyle öğrenciler her kitabın bir emek sonucu ortaya çıktığını ve ona saygı duymaları gerektiğini, kitap yazmanın çok basit bir şey olmadığını, onu yazan kişinin hayallerinin de o kitabın içinde olduğunu anladılar ve bütün bunları kendi kitaplarını yazarken öğrendiler."

Okulda "Sanalsızlar" adlı bir kulüp de kurduklarını ifade eden Bilgen, öğrencilerinin bu kulübün daimi üyesi olduğunu ve ailenin önemini anlatmak için proje kapsamında yaptıkları kuş evlerini Sinop'un Gerze ilçesindeki bir okula hediye ettiklerini aktardı.

Bilgen, kuş evlerinin projenin sembolü olduğunu söyledi.

- "Çocuğunuzla kendinize bir öykü yaratın"

Velilere tavsiyelerde bulunan Bilgen, "Ailelerin çocuklarına kitap sevdirmek için katkıda bulunmaları gerekiyor çünkü çocukların yüzde 75'i ailelerinin yaptıklarını yapıyor. Çocuklar eğer kitap okumakta zorluk çekiyorlarsa kitap yazsınlar. Keyif alıp çok mutlu olacaklar. Çocuğunuzla kendinize bir öykü yaratın." diye konuştu.