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Öğrencilere "yapay zeka" ile kariyer koçluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Eğitim uzmanları, rehberlik öğretmenleri, psikologlar ve yazılımcılardan oluşan 50 kişilik ekibin 3 yıllık çalışması sonucunda öğrencilerin mizaç, yetenek ve gelişim süreçlerini tespit ederek kariyerlerine rehberlik eden "yapay zeka" teknolojisi geliştirildi - Proje Müdürü Serdar Turan: - "Her öğrencinin öğrenme, unutma hızı, yetenekleri, ilgi alanları gibi birçok değişken vardır. Biz bunları belli testlerle detaylı şekilde ölçerek bir öğrenme kimliği çıkarıyoruz. Yapay zeka bu kimlik sonuçlarına göre eğitim programlaması yapan bir model" - "Yapay zeka projesi ile öğrencilerimiz kendilerinin bile farkında olmadıkları özelliklerini bilecekler" - "Türkiye olarak yapay zekalı eğitimde dünyada birinci sırayı hedefliyoruz. İş birliklerine, bizden destek almak isteyen eğitim kurumlarına açığız. Her okula göre şekillenebilen analiz merkezleri kuruyoruz"

BURCU ÇALIK - Eğitimci ve yazılımcıların iş birliğinde öğrencilerin mizaç, yetenek ve gelişim süreçlerini tespit ederek kariyerlerine rehberlik eden "yapay zeka" teknolojisi geliştirildi.

Ankara'da özel bir eğitim kurumunda görevli eğitim uzmanları, rehberlik öğretmenleri, psikologlar ve yazılımcılardan oluşan 50 kişilik ekibin 3 yıllık çalışması sonucunda oluşturulan yapay zeka teknolojisi, öğrencilere mizaçları, yetenekleri, gelişim süreçleri ve istedikleri alana yönelik derslerdeki başarıları doğrultusunda kariyerlerini doğru biçimlendirme imkanını sağlıyor.

Proje Müdürü Serdar Turan, bir yıllık pilot uygulamanın tamamlanmasıyla eylül ayından itibaren aktif olarak kullanımına başlanacak yapay zeka modeline ilişkin bilgi verdi.

Yapay zeka modeliyle kişiye özel eğitim sürecinin belirlendiğini anlatan Turan, "Bu modelin temelinde kişinin öğrenme karakterinin keşfiyle başlıyoruz. Her öğrencinin öğrenme, unutma hızı, yetenekleri, ilgi alanları gibi birçok değişken vardır. Biz bunları belli testlerle detaylı şekilde ölçerek bir öğrenme kimliği çıkarıyoruz. Yapay zeka bu kimlik sonuçlarına göre eğitim programlaması yapan bir model." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın şu an lise öğrencileri için başlatıldığını ama anaokuluna kadar indirilmesinin planlandığını belirten Turan, çoğunlukla genelgeçer tekniklere dayalı ilerleyen ders çalışma metotlarının aslında her öğrenci için aynı başarıyı sağlayamadığına işaret etti.

- "Bir yol haritası çıkarıyoruz"

Geliştirdikleri yapay zeka teknolojisinin her öğrenciyi kendi içinde değerlendirme imkanı tanıdığını ve önce öğrenmeyi öğrettiğini vurgulayan Turan, sistemle her öğrencinin öğrenme düzeyi, karakteri ve buna uygun meslek hedeflerine yönelik verimli ders çalışma programının çıkarıldığını söyledi.

Sistemle mizaç analizi testlerinin yapıldığını, buradan çıkan sonuçlarla öğrencinin seçmeyi planladığı mesleğe uygun olup olmadığının belirlendiğini ve bu doğrultuda ailelerle de görüşerek kariyer planlamasının oluşturulduğunu aktaran Turan, yapay zeka ile öğrenme kimliğinin yanı sıra içe kapanık olan bir öğrencinin hangi aktivitelere katılması, tatillerde ne gibi etkinliklerde yer alması gibi saptamaların da gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Turan, "Yapay zeka ile bütün doneleri aldıktan sonra hedefe götüren, hedef, süre, seviye gibi bütün kavramları tüm algoritmalarla denetleyen buna göre kararlar alan bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu analizler sadece başlangıç. Analizlerin dışında hedefe giderken bir yapay zeka var. Yapay zekanın en büyük güç aldığı nokta hedefleri, dersleri, öğrenciyi çok iyi bilen ve takip eden bir düzende sürekli bütün verilerden yeni kararlar alabilmesi. Sistem bütün sorunların gerekçelerine iniyor." bilgisini paylaştı.

- "Yapay zekalı eğitimde dünyada birinci sırayı hedefliyoruz"

Serdar Turan, yapay zeka sisteminin yazılımları ile geniş veri içeriğinin tamamlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamaların da başarı olmasıyla, özellikle öğrenciye rehber olması, neyi yapıp neyi yapamacağını önermesi, hayatına dokunması anlamında başarımızı da görünce hızımızı 3-4 kat artırdık. Eylül ayı itibarıyla tüm Türkiye'de bu yapay zeka teknolojisini öncelikle eğitim kurumlarımızda aktif olarak kullanacağız. Türkiye olarak yapay zekalı eğitimde dünyada birinci sırayı hedefliyoruz. Bu konuda iş birliklerine, bizden destek almak isteyen eğitim kurumlarına da açığız. Çünkü her okula göre şekillenebilen analiz merkezleri de kuruyoruz."

"Yapay zeka projesi ile öğrencilerimiz kendilerinin bile farkında olmadıkları özelliklerini bilecekler." diyen Turan, sistemin aynı zamanda öğrencilerin öğrenme hızını da derecelendirerek, öğrenciye bu öğrenme hızına uygun testlerin, soruların belirlendiğini aktardı.

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"yapay zeka" teknolojisi kariyer rehberliği öğrenci Serdar Turan

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