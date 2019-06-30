Yapay zeka modeliyle kişiye özel eğitim sürecinin belirlendiğini anlatan Turan, "Bu modelin temelinde kişinin öğrenme karakterinin keşfiyle başlıyoruz. Her öğrencinin öğrenme, unutma hızı, yetenekleri, ilgi alanları gibi birçok değişken vardır. Biz bunları belli testlerle detaylı şekilde ölçerek bir öğrenme kimliği çıkarıyoruz. Yapay zeka bu kimlik sonuçlarına göre eğitim programlaması yapan bir model." ifadelerini kullandı.

Proje Müdürü Serdar Turan, bir yıllık pilot uygulamanın tamamlanmasıyla eylül ayından itibaren aktif olarak kullanımına başlanacak yapay zeka modeline ilişkin bilgi verdi.

Ankara'da özel bir eğitim kurumunda görevli eğitim uzmanları, rehberlik öğretmenleri, psikologlar ve yazılımcılardan oluşan 50 kişilik ekibin 3 yıllık çalışması sonucunda oluşturulan yapay zeka teknolojisi, öğrencilere mizaçları, yetenekleri, gelişim süreçleri ve istedikleri alana yönelik derslerdeki başarıları doğrultusunda kariyerlerini doğru biçimlendirme imkanını sağlıyor.

BURCU ÇALIK - Eğitimci ve yazılımcıların iş birliğinde öğrencilerin mizaç, yetenek ve gelişim süreçlerini tespit ederek kariyerlerine rehberlik eden "yapay zeka" teknolojisi geliştirildi.

Uygulamanın şu an lise öğrencileri için başlatıldığını ama anaokuluna kadar indirilmesinin planlandığını belirten Turan, çoğunlukla genelgeçer tekniklere dayalı ilerleyen ders çalışma metotlarının aslında her öğrenci için aynı başarıyı sağlayamadığına işaret etti.

- "Bir yol haritası çıkarıyoruz"

Geliştirdikleri yapay zeka teknolojisinin her öğrenciyi kendi içinde değerlendirme imkanı tanıdığını ve önce öğrenmeyi öğrettiğini vurgulayan Turan, sistemle her öğrencinin öğrenme düzeyi, karakteri ve buna uygun meslek hedeflerine yönelik verimli ders çalışma programının çıkarıldığını söyledi.

Sistemle mizaç analizi testlerinin yapıldığını, buradan çıkan sonuçlarla öğrencinin seçmeyi planladığı mesleğe uygun olup olmadığının belirlendiğini ve bu doğrultuda ailelerle de görüşerek kariyer planlamasının oluşturulduğunu aktaran Turan, yapay zeka ile öğrenme kimliğinin yanı sıra içe kapanık olan bir öğrencinin hangi aktivitelere katılması, tatillerde ne gibi etkinliklerde yer alması gibi saptamaların da gerçekleştirilebildiğini ifade etti.