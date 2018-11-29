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Öğrencilere yardım bahanesi ile dolandırıcılık iddiası 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

MERSİN'de, kendisini 'doçent' olarak tanıttığı kişilerden öğrencilere yardım etme bahanesi ile para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen B.İ.

Öğrencilere yardım bahanesi ile dolandırıcılık iddiası 

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, kendisini 'doçent' olarak tanıttığı kişilerden öğrencilere yardım etme bahanesi ile para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen B.İ. (65), adli kontrol şartı ile salıverildi.
Kent merkezindeki O.A.'nın eczanesine giden kişi, kendisini 'yurtdışı merkezli bir üniversitede görev yapan doçent T.İ.' olarak tanıttı. Dünyaca ünlü bir elektronik firmasının ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz laptop dağıttığını söyleyen T.İ., bandrol ücreti ödeyecek hayırseverlerin bu laptopları öğrencilere hediye edebileceğini söyledi. Eczane sahibi O.A. da çevresindeki 4 öğrenciye laptop hediye edebilmek için 411 TL'yi T.İ.'ye teslim etti. Parayı alan T.İ.'ye bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan eczane sahibi, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Müracaatın ardından işyeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. Oteller başta olmak üzere birçok adreste arama yapan ekipler, B.İ.'yi konakladığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan B.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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