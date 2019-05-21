Öğrencilere yedi yıl kesintisiz burs imkanı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, merkez ve yurtdışı kampüslerinde, yedi yıl kesintisiz burs ve daha birçok avantajdan faydalanma fırsatı sunuyor.

GAÜ KKTC Marketing Sorumlusu Zehra Nur Kaymak’ın yaptığı açıklamaya göre, 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların yedi yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

Son başvuru 30 Mayıs 2019 Perşembe

Yapılan açıklamada; 31 Mayıs Cuma Günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “GAÜ 2019 Kıtalararası Burs Sınavı”nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.

Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 25 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 25 Matematik ve 25 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 100 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Burs, Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtildi.

