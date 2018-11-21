HABER

Öğrencileri, arkadaşları ve okul müdürüyle klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

Çanakkale'de sınıf öğretmenliği yapan Aysel Cihan Karaman'ın 12 yıl önce bestelediği "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkısına çektiği klibinde, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve okul müdürü oynadı - Aysel Cihan Karaman: - "Eserimi görev başındaki öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettim"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki sınıf öğretmeninin yıllar önce yazdığı ve bestelediği şarkısına çekilen klipte, öğrenciler, öğretmen arkadaşları ve okul müdürü rol aldı.

Gelibolu'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 16 yıllık eğitimci Aysel Cihan Karaman, öğretmenliğe olan duygularını 12 yıl önce, bir 10 Kasım günü notaya döktüğü duygularıyla beste haline getirdi.

Karaman, öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettiği "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkısına çektiği kliple meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klip yapma taraftarı olmadığını ama öğretmen arkadaşları, idareciler ve öğrencilerinin bu şarkıyı çok sevdiğini ve kendisine bir teklifle geldiklerini söyledi.

Görüntü yönetmenliğini Ceyhun Pamuk'un üstlendiği klip çekimine karar vererek bir ilke imza attıklarını anlatan Karaman, "2006 yılında yaptığım 'Benim Adım Öğretmen' adlı bir şarkım var. Sözleri, müziği ve yorumu bana ait. Eserimi görev başındaki öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettim. Bu şarkı zaman içinde video paylaşım sitesi Youtube'da çok beğenilerek birçok öğretmen arkadaşım tarafından söylendi." dedi.

Karaman, şöyle devam etti:

"Sınıfımız eğlenceli bir sınıf, genelde zaten benim olduğum sınıflarda hareketli öğrenciler olur. Çünkü ben kendim çok hareketliyim. Evet biraz gürültülü ve hareketli bir sınıf ama yaratıcı bir sınıfım var. Zeki, başarılı ve araştırmayı seven öğrencilerim var. Çok şanslıyım o yüzden."

Yıllar önce yazıp söylediği şarkısıyla gündeme gelen Aysel öğretmenin klibinde oynayan okul müdürü Bilal Duman ise Karaman'ın, sosyal yönü iyi biri olduğunu belirtti.

Kendisinin öğrencileri ve arkadaşları tarafından da sevilen başarılı bir öğretmen olduğunu dile getiren Duman, "Bizim okulumuzun öğretmeni olmasından da gurur duyuyoruz. Yazdığı ve söylediği şarkısı mükemmel. Okul olarak bu şarkının klibinde amatörce yer aldık. İnşallah başarılı olmuşuzdur." diye konuştu.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Edirne'de bez torba uygulamasına başlandıEdirne'de bez torba uygulamasına başlandı
İstanbul'da gökkuşağı eşliğinde muhteşem gün batımıİstanbul'da gökkuşağı eşliğinde muhteşem gün batımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.