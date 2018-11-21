Öğrencileri, arkadaşları ve okul müdürüyle klip çekti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki sınıf öğretmeninin yıllar önce yazdığı ve bestelediği şarkısına çekilen klipte, öğrenciler, öğretmen arkadaşları ve okul müdürü rol aldı.

Gelibolu'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 16 yıllık eğitimci Aysel Cihan Karaman, öğretmenliğe olan duygularını 12 yıl önce, bir 10 Kasım günü notaya döktüğü duygularıyla beste haline getirdi.

Karaman, öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettiği "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkısına çektiği kliple meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klip yapma taraftarı olmadığını ama öğretmen arkadaşları, idareciler ve öğrencilerinin bu şarkıyı çok sevdiğini ve kendisine bir teklifle geldiklerini söyledi.

Görüntü yönetmenliğini Ceyhun Pamuk'un üstlendiği klip çekimine karar vererek bir ilke imza attıklarını anlatan Karaman, "2006 yılında yaptığım 'Benim Adım Öğretmen' adlı bir şarkım var. Sözleri, müziği ve yorumu bana ait. Eserimi görev başındaki öğretmenlere, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlere ve başöğretmen Atatürk'e ithaf ettim. Bu şarkı zaman içinde video paylaşım sitesi Youtube'da çok beğenilerek birçok öğretmen arkadaşım tarafından söylendi." dedi.