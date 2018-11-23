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Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:29 | Son Güncelleme

Bakırköy’de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Bakırköy’de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp esnasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti.

C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi. Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy polis tutuklama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yuh artık bu ne ya polis şehir eşkiyası olmuş teşkilat bunları görmüyormu bunun gibi kimler var daha acaba
Egm de ya çok iyi polis var kimsenin adamı olmayan ya da çok kötü halka düşman yobaz onlarda bu teşkilata nasıl girdi kim onları en iyi birimlerde çalıştırdı herkes biliyor bu polis de muhtemelen onlardan yada bunlardan aynı kafasızlığın mahsülü
BU KAHIPE COCUGUNU TUTUKLAMAK YETMEZLİĞİ BENCE SAKAT BIRAKILMALU CEZA EVİNDEN MEMUR STATÜSÜ NU KULLNARAK MİLLETE ARTISTLIK YAPAN POLİS SİLAH KONUM BU KİŞİLER SESİNİ YUKSELTSE GÖREV HARİCİ TUTUKLANIP SIşLENMELI BENCE
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