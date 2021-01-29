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  4. Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları yakalandı

Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları yakalandı

29.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 44 farklı adreste yaklaşık 1 milyon lira değerinde fiber internet kablolarını keserek çalan ve EBA TV başta olmak üzere internet kullanıcıları ve öğrencileri mağdur eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde internet sisteminde aksamalar yaşandığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı.

Antalya’da 44 farklı adreste yaklaşık 1 milyon lira değerinde fiber internet kablolarını keserek çalan ve EBA TV başta olmak üzere internet kullanıcıları ve öğrencileri mağdur eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde internet sisteminde aksamalar yaşandığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda 10 Kasım 2020 ve 27 Ocak 2021 tarihleri arasında 44 farklı adreste Türk Telekom’a ait yeraltı fiber internet kablolarının kesildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin adresini tespit edip belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli A.A, O.S. ve O.E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin normal değeri 1 milyon lirayı bulan, hurda değeri ise 259 bin 500 TL olan yeraltı kablolarını kestikleri, farklı adreslerde de 17 bin lira değerindeki rögar kapaklarını çalarak hurdacılara sattıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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