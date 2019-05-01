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Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Erzurum'dan Rize'ye düzenlenen geziye katılan lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Erzurum'dan Rize'ye geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Rize'nin Ayder yaylasına düzenlenen günübirlik geziye katılan Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Cihan Arzık yönetimindeki 25 AA 737 plakalı minibüs, Ovit Dağı Çamlık köyü mevkisinde devrildi.

Kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Arzık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma trafik timinin yaptığı tahkikat sonucunda, sürücünün minibüsün freni tutmayınca uçuruma yuvarlanmasını önlemek için ağaçlara ve kayalara doğru direksiyonu kırarak aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

- Erzurum'dan Rize'ye düzenlenen geziye katılan lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi

Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi
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Anahtar Kelimeler:
10 yaralı Erzurum Gezi minibüs Rize trafik kazası

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