HABER

Öğrencileri için sebzeleri "enstrüman" yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Silivri'de müzik öğretmenliği yapan Volkan Yaran, öğrencilerine daha keyifli ders verebilmek için sebzeleri enstrüman haline getirdi - Havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzelerle müzik yapan Yaran: - "Sadece gerçek çalgılarla ve kültürlerle yaşayan, var olan, günümüze kadar bizlere ulaşmış o çalgıları tanıyoruz. Özellikle genç neslin ilgisini çekmek, müziğin evrende her yerde olduğunu hissetmelerini sağlamak için böyle bir deneme yaptım"

İSTANBUL (AA) - ALPARSLAN ERMİŞ - Silivri Çağrıbey Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan Volkan Yaran, öğrencilerine müziği daha çok benimsetebilmek için sebzeleri enstrüman haline getirdi.

Havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzeleri enstrümana dönüştüren Yaran'ın amacı, öğrencilerine doğadaki müziği de hissettirebilmek.

Volkan Yaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik ve seslerin yaşamın her anında olduğunu, sebzelerin yanı sıra yumurtayı da müzik aleti olarak kullandığını belirtti.

Herkesin doğadaki sesleri duyması gerektiğini dile getiren Yaran, "Sadece gerçek çalgılarla ve kültürlerle yaşayan, var olan, günümüze kadar bizlere ulaşmış o çalgıları tanıyoruz. Özellikle genç neslin ilgisini çekmek, müziğin evrende her yerde olduğunu hissetmelerini sağlamak için böyle bir deneme yaptım." dedi.

- "Ben de havucun sesini duymak istiyorum"

Volkan Yaran, havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzelerin yanı sıra yumurtayı da bir matkap ucuyla delip akını boşaltarak müzik aleti olarak kullandığını dile getirdi.

Öğrencilerin özellikle havuçtan elde ettiği sese büyük ilgi gösterdiğini aktaran Yaran, şöyle devam etti:

"Akabinde hemen hemen her gün birkaç öğrenci, havuçlarla gelip, 'Öğretmenim bana da flüt yapar mısınız? Ben de havucun sesini duymak istiyorum.' dedi. Bu merakla acaba hangi sebzelerden de olabilir diye düşünerek, çeşitli denemeler yaptım. Çocukların yine çok sevdiği bir sebze, özellikle kızartmasına bayıldıkları bir sebzeden yola çıkıp, patatesten de okarina çalgısı yaptım. Onların ilgisini çekmesi adına sebzelerden müzik aletleri denemeleri yaptım. Umuyorum ki birçok öğrencimiz merakla evde bulunan birçok nesneden ses üretmeye, ses duymaya çalışıyor. Benim bu uğraşımı gören birçok öğrencimiz kantinden aldığı nesnelerden de sesleri merakla üretmeye başlıyorlar. Bu, çocukların sesin her yerde olduğunu bilmeleri açısından sevindirici."

Volkan Yaran, öğrenciliğinden beri enstrümanlara ilgi duyduğunu belirterek, 17 yıldır 400'ün üzerinde telli, vurmalı, yaylı ve tuşlu çalgıdan koleksiyon oluşturduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
GÜNCELLEME - Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralıGÜNCELLEME - Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı
Sokotra Adası’nı fırtına vurduSokotra Adası’nı fırtına vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müzik sebze Volkan Yaran

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Eline ve alnına sigara bastı

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Dehşet anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.