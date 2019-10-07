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Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, farkındalık oluşturmak için öğrencileri sabah okula gelirken kırmızı halı serip, şeker ikram ederek karşıladı.

Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, farkındalık oluşturmak için öğrencileri sabah okula gelirken kırmızı halı serip, şeker ikram ederek karşıladı. Okula gelen öğrenciler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçe giriş kapısına kırmızı halı seren Kaden, sabah okula gelen öğrencilerini giriş kapısında karşıladı. Öğrencilere şeker ve kolonya ikramında bulunan müdür Kaden, her gelen öğrenciye günaydın diyerek iyi dersler dileklerinde bulundu. Öğrenci velileri de bu manzaradan oldukça memnun olduklarını, yapılan bu davranışla öğrencilerin derslere daha iyi motive olacaklarını söyledi.
Sabah saatlerinde okula gelen Zeynep İclal Aliağaoğlu, okul müdürü ve arkadaşlarının bu örnek davranışı karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek çok mutlu olduğunu ve hepsine teşekkür ettiğini söyledi.
Öğrencilerden Meryem Çaltu ise, "Sabahleyin arkadaşlarımın bana günaydın demesi çok güzel bir duygu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan müdür Nurettin Kaden de öğrencinin kendini değerli hissetmesi anlamında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Kaden, "Öğrencilerimizin kendini çok değerli hissetmesi anlamında kırmızı halı etkinliği oluştu kafamda ve bunu hemen okulumda uygulamak istedim. Bu etkinliği haftanın belirli bir gününde yapacağız. Çocuklarımıza sürpriz olsun diye o gün kırmızı halıda yürüterek, şekerleme ve kolonyasını ikram edeceğiz. Bir öğrencinin mutlu olması onun başarısına etki edecektir. Net olarak buna inanmış bulunmaktayım" diye konuştu.

Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı

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