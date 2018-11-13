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Öğrencileri taciz ettiği öne sürülen animatör, ikinci kez serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, geçen hafta öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan animatör H.K.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, geçen hafta öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan animatör H.K. (34), dün yine aynı suçlamayla gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kemer'de, geçen hafta, Aslanbucak Mahallesi Kuzdere Caddesi'ndeki Kemer İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri taciz ettiği iddia edilen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

H.K.'nin, dün yine aynı okulun önünde bisikletiyle 3 erkek ile 2 kız öğrenciyi taciz ettiği ve onları evine davet ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Gözaltına alınan H.K., polis merkezine götürüldü. H.K.'nin taciz ettiği öne sürülen öğrenciler de aileleriyle birlikte geldikleri polis merkezinde ifade verdi. İşlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K.'nin, Kemer'de, otelde animatör olarak çalıştığı belirtildi.

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