HABER

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Öğrencileri taşıyan gezi otobüsleri kaza yaptı: 11 yaralı

Bolu'da öğrencileri taşıyan gezi otobüslerinin kaza yapması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Dumlupınar İlkokulu öğrencilerini taşıyan 3 otobüs, kültürel gezi için Bolu'ya yola çıktı.

Piroğlu köyü yakınlarında, önündeki iş makinesinin yavaşlaması nedeniyle hızını düşüren Ayhan Ö'nün kullandığı 14 LC 308 plakalı otobüse, arkasındaki Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs çarptı. Metin Ş. yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs de araçlara çarparak durdu.

Kazada, otobüslerde bulunan 117 öğrenciden 11 yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otobüslerdeki diğer öğrenciler de başka araçlarla Mudurnu'ya gönderildi.

PARTNERKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdiKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdi
Emniyet şeridine girenlere ceza yağdıEmniyet şeridine girenlere ceza yağdı
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandıTerör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gezi Kaza OTOBÜS öğrenci

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.