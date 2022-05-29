HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

29.05.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep gezisinden Osmaniye’ye dönen öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarparak devrildi. Kazada öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye’de geziye giden öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarparak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Dervişli köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep’e geziye gitti.

17 KİŞİ YARALANDI

Gezi dönüşü TAG otoyolu Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala M.Ç. idaresindeki 80 ACK 599 plakalı servis minibüsü önünde seyreden N.C. idaresindeki 34 BMU 748 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı. Sağ şeritte ilerleyen E.Ş. idaresindeki 33 AJH 558 plakalı tıra yandan çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanılamaz hale gelirken kazada sürücü M.Ç. ile öğrenci ve velilerden oluşan 17 kişi yaralandı.

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün ön camı kırılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 1 şehit...MSB acı haberi duyurdu! 1 şehit...
Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktıÇocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı
Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!

Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Rusya'dan 'hipersonik' gözdağı! Hedefi 1000 kilometre öteden vurdu

Rusya'dan 'hipersonik' gözdağı! Hedefi 1000 kilometre öteden vurdu

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.