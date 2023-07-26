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Öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 20 yaralı

26.07.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, kazada 20 kişi yaralandı. Öğrencilerin türbe ziyareti dönüşünde kaza geçirdikleri belirlenirken 2 yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öğrencileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 20 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesinden, Manisa’nın Turgutlu ilçesine gelen E.B. idaresindeki minibüs, Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı.

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ÇOK SAYIDA AMBULANS BÖLGEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine Turgutlu ve Manisa’dan 10’a yakın ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüste bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 20’ye yakın çocuk ve yetişkinler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öğrencilerin Turgutlu’dan, İzmir’in Ödemiş ilçesine türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kaza geçirdikleri öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa öğrenci kaza

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