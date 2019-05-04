"Öğrencilerime aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim tavsiye ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Yazar Cemal Kapan, öğrencilerine "aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim" özeliklerine sahip olmalarını tavsiye ettiğini belirterek, "Bu da da her şeyi sorgulayın, düşünün, empati yapın, bir estetik kaygınız olsun, araştırın, bulun demektir." dedi.

Pendik'te Elif Kitabevi'ndeki imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluşan Kapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazmak için insanın bir derdi ve bilgi birikimi olması gerektiğini söyledi.

Kapan, yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptığını belirterek, "Bu yazıları toplamak bir araya getirmek isteğiyle bu kitap ortaya çıktı. Bir arkadaşım bu fikri vermişti birkaç aylık süreç içinde bugüne geldik." dedi.

Tarih, bilim, sanat ve siyaset alanlarında kısa denemeler ve hikayelerden oluşan bir esere imza attığını ifade eden yazar, herkesin okuyup anlayabileceği bir dil kullanmaya gayret ettiğini söyledi.

Öğretmenlik mesleğini 21 yıldır sürdürdüğünü belirten Cemal Kapan, "Eğer kendimizi gerçekleştirmek ve bilgi birikimimizi aktarmak istiyorsak bazı adımlar atmalıyız. Bundan sonra da yeni kitaplar üretmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.