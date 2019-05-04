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"Öğrencilerime aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim tavsiye ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Yazar Cemal Kapan: - "Ben her zaman öğrencilerime aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim özeliklerine sahip olmalarını tavsiye ediyorum. Bu da her şeyi sorgulayın, düşünün, empati yapın, bir estetik kaygınız olsun, araştırın, bulun demektir" - "Özelikle gençlerin entelijansiyaya önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu da ancak kaliteli zevkler edinildiğinde mümkün oluyor"

İSTANBUL (AA) - Yazar Cemal Kapan, öğrencilerine "aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim" özeliklerine sahip olmalarını tavsiye ettiğini belirterek, "Bu da da her şeyi sorgulayın, düşünün, empati yapın, bir estetik kaygınız olsun, araştırın, bulun demektir." dedi.

Pendik'te Elif Kitabevi'ndeki imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluşan Kapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazmak için insanın bir derdi ve bilgi birikimi olması gerektiğini söyledi.

Kapan, yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptığını belirterek, "Bu yazıları toplamak bir araya getirmek isteğiyle bu kitap ortaya çıktı. Bir arkadaşım bu fikri vermişti birkaç aylık süreç içinde bugüne geldik." dedi.

Tarih, bilim, sanat ve siyaset alanlarında kısa denemeler ve hikayelerden oluşan bir esere imza attığını ifade eden yazar, herkesin okuyup anlayabileceği bir dil kullanmaya gayret ettiğini söyledi.

Öğretmenlik mesleğini 21 yıldır sürdürdüğünü belirten Cemal Kapan, "Eğer kendimizi gerçekleştirmek ve bilgi birikimimizi aktarmak istiyorsak bazı adımlar atmalıyız. Bundan sonra da yeni kitaplar üretmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Kapan, "Ben her zaman öğrencilerime aklıselim, zevkiselim ve ilmiselim özeliklerine sahip olmalarını tavsiye ediyorum. Bu da her şeyi sorgulayın, düşünün, empati yapın, bir estetik kaygınız olsun, araştırın, bulun demektir." ifadelerini kullandı.

Eserinde film ve müzik tavsiyelerini de okurlarla paylaştığını dile getiren yazar, şöyle konuştu:

"Özelikle gençlerin entelijansiyaya önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu da ancak kaliteli zevkler edinildiğinde mümkün oluyor. Filmler ve şarkılar da bizim ruh dünyamızın gelişmesini sağlayan sanatlardan olduğu için her denemeden sonra bir film ve müzik tavsiyesi iliştirdim."

Cemal Kapan'ın Tevafuk Yayınları tarafından çıkan "Daha Neler" isimli kitabında, farklı konularda ilginç, hüzünlü, gizemli ve çarpıcı hikayeler yer alıyor.

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Pendik Elif Kitabevi Tevafuk Yayınları Yazar Cemal Kapan

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