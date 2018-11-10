Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi havadan görüntülendi

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım’a özel duygulandıran bir koreografi hazırlandı. Havadan görüntülenen duygulandıran koreografi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.
(İHA)
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