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Öğrencilerin 100'üncü yıl koreografisi ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Ereğli İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin 19 Mayıs gününe özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Ereğli İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin 19 Mayıs gününe özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video yüzlerce kez paylaşıldı.

Ereğli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını, hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk’ün ve Türk bayraklarıyla başlayan koreografide öğrencilerin giydikleri kıyafetle ‘100. Yıl’ yazmaları havadan drone ile görüntülendi.

Ereğli Belediyesi’nin de desteğiyle hazırlanan video, sosyal medyadan paylaşıldı. Kısa sürede yayılan video yüzlerce kez paylaşıldı.

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