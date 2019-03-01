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Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Akıllı Kamu Binası Otomasyonu” projesi kapsamında, doğal gazla çalışan kalorifer kazanları için geliştirilen termostat sistemi sayesinde yılda 23 bin lira tasarruf sağlanıyor.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Akıllı Kamu Binası Otomasyonu” projesi kapsamında, doğal gazla çalışan kalorifer kazanları için geliştirilen termostat sistemi sayesinde yılda 23 bin lira tasarruf sağlanıyor. Son bir yılda 22 bin metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanırken projenin, il genelindeki okullarda yaygınlaştırılması için çalışmalara başlanıldı.
Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Akıllı Kamu Binası Otomasyonu” projesi kapsamında, doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için termostat sistemi geliştirildi. İç ortamın yanı sıra dış ortam sıcaklığı ve su sıcaklığını ölçerek belirlenen programa göre kazanın çalışmasını sağlayan sistem sayesinde son bir yılda yüzde 30’a varan, 22 bin metre küp doğalgaz tasarruf edildi.
Sistemi yerli yazılım ve donanım ile tasarladıklarını dile getiren Remzi Fidan, projeyi 3 yıl önce yarışmaya katılmak için hazırladıklarını fakat doğalgaza gelen zamlardan dolayı geliştirerek kullandıklarını söyledi. Fidan, şöyle devam etti:
"Projemiz 3 yıl önce okullar arası yarışmada aklımıza gelen bir fikir sonrası oluştu. Öğrencilerimizle birlikte bu projeyi hazırladık. O sene yarışmaya katıldık. Yarışmadan bir sonuç alamadık. Proje öylesine dururken doğal gazın pahalanmasından dolayı tasarruf edebiliriz düşüncesiyle projeyi geliştirmeye karar verdik. Son olarak geçen yıl bu projeyi tasarladık. Okulumuzdaki 4 kazanımıza uyguladık. Şu ana kadar 4 kazanımızdan yüzde 30 tasarruf sağladık. Bu da yılda 23 bin liraya tekabül ediyor."
Okul Müdürü Ömer Bozoğlu da sistemin iş gücünden de tasarruf sağladığına işaret etti. Bozoğlu, projenin tüm kamu binalarına yaygınlaşması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

"Diğer okullara da uygulanacak"
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, kaloriferlerin verimli çalışması için geliştirilen termostat sisteminin ildeki diğer okullarda da uygulanması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Çetin, “22 bin metre küp tasarruf etmişiz doğalgazdan, bu da yüzde 30’a tekabül ediyor. Bir yılda 23 bin lira doğalgaz faturasında tasarruf sağlanmış. Burada gördüğümüz cihaz gerçekten okulumuzda 1 yılı aşkın süredir test ediliyor. Geçen yıl ki bu okulda tasarruf miktarı 22 bin metreküp doğalgaz daha eksik burada harcanmış oldu. Burada stabil olarak okulunun sıcaklığı muhafaza ediliyor. Isı kaybı olmuyor. Çocuklar aşırı ısınmadan dolayı terleyip, soğuma gibi sıkıntılar yaşamıyorlar. Daha sağlıklı bir ortam sağlamış oluyoruz. Fizibilite olarak diğer okulların durumunu araştırıyoruz. Projeyi diğer okullarımızda da yaptığımızda, 1000 okulumuzda yüzde 30 tasarruf sağladığımız vakit devlet olarak, millet olarak binlerce lira tasarrufumuz olacak. Bu da ülkemizin kazancı olacak diye düşünüyoruz" dedi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz de Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, projeyi inceledi. Projeyi beğenen Vali Deniz, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin il genelindeki diğer okul ve kamu binalarında da yaygınlaşması için yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğini söyledi.

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi

Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi
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