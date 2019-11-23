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Öğrencilerin ara tatilde kışlık tezek mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.Anadolu’nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülen tezek, halen en çok tercih edilen yakıt maddesi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Anadolu’nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülen tezek, halen en çok tercih edilen yakıt maddesi. Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta, henüz karın yağmayışını değerlendiren vatandaşlar, meralarda gezerek tezek topluyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler de meralarda tezek toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kışlık tezek hazırlıklarını devam ettiklerini belirten Murat Kulmaç, “Çocuklar, okulların tatil olmasıyla birlikte çiftliğe gelip benimle vakit geçiriyorlar. Hem eğleniyorlar, hem ders çalışıyorlar, hem de kışın yakmak için tezek topluyorlar. Toplanan bu tezekleri kışın sobada yakacağız. Tezekleri meralarda topluyoruz. Altınyayla’nın hayvanları burada otlanıyor, bizde bu tezekleri yakacak olarak kullanıyoruz" dedi.
Tezek hazırlıklarında ailelerine yardım ettiklerini belirten küçük çocuklar ise ara tatillerini bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

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