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Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 21:26 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti.

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti. Öğrencilerin bayrak sevgisi işlediği klip büyük beğeni topladı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü’nde bulunan ortaokul öğretmen ve öğrencileri, atlara binerek ellerinde Türk bayrağı ile okul bahçesinde klip çekti. Diğer öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ile destek verdiği klip, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan klip büyük ilgi gördü.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı

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