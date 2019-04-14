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Öğrencilerin bandosuna, velileri de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de bulunan Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'ndaki 29 kişilik öğrenci bandosuna, bu yıl 12 veli ve 8 öğretmen de katıldı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de bulunan Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'ndaki 29 kişilik öğrenci bandosuna, bu yıl 12 veli ve 8 öğretmen de katıldı. Burhaniye ilçesindeki Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda, geçen sene öğrencilerden oluşan bando kuruldu. Bandoya bu yıl 12 veli ve 8 öğretmen de katıldı. Öğretmen, öğrenci ve veli bandosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 85'inci yılı törenlerine katıldı. Eski kütüphane önünden başlayan kortej yürüyüşüne eşlik eden bando, büyük alkış aldı. Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras öncülüğündeki bando, Cumhuriyet Meydanı'nda mini konser verdi. Bandoya destek veren veliler, mutluklarını dile getirirken, öğrenciler de aileleriyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Bando Şefi Özgür Aras, "Okulumuzun bando takımına bu sene velilerimizi ve öğretmenlerimizi de aldık. Bu vesileyle 12 velimiz, 8 öğretmenimiz ve 29 öğrencimizle beraber bayramlarda etkinliklere katılıyoruz. İlk sınavımızı bugün verdik. Bundan sonra tüm bayramlarda yer almak istiyoruz" dedi.

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