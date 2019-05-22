HABER

Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, ders saatleri dışında vakitlerini "çiçek durağı", "akıl oyunları sınıfı", "müzik sınıfı", "kodlama atölyesi", "uygulama çiftliği" ve "organik tarım alanı"nda geçirerek hem derslerine hem de hayata dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğreniyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, öğrendiklerini atölyelerde deneyimleyerek pekiştiriyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Mahallesi'nde bulunan ve 9 kırsal mahalleden çocukların öğrenim gördüğü okulda "Çiçek Durağı", "Akıl Oyunları Sınıfı", "Müzik Sınıfı", "Kodlama Atölyesi", "Uygulama Çiftliği" ve "Organik Tarım Alanı" adı verilen atölyeler oluşturuldu. Öğrenciler, bu atölyelerde derslerine dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğrenip hayata hazırlanıyor.

Öğrenciler boş vakitlerinde "Çiçek Durağı"nda dinlenip çiçekler arasında kitap okuyor, Akıl Oyunları Sınıfı'nda yaşlarına uygun zeka oyunları ve unutulmaya yüz tutan sokak oyanları oynuyor.

Kodlama Atölyesi'nde "mBotlar"la çalışan öğrenciler, kod yazmayı ve robotları programlamayı öğreniyor. Uygulama Çiftliği'nde ise tavukları besleyip yumurtalarını toplayan çocuklar, Organik Tarım Alanı'nda domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri yetiştiriyor.

Örnek uygulamalar sayesinde, öğrencilerin sınavlardaki ve sportif faaliyetlerdeki başarıları arttı. Önceki yıllarda sınavla öğrenci kabul eden okullara çok fazla öğrenci yerleştiremeyen okul, her yıl örnek uygulamalarla hayata hazırladığı 10'a yakın öğrenciyi çevredeki liselere yerleştirmeyi başladı. Öğrenciler ayrıca il genelinde ve bölgesel ölçekte düzenlenen atletizm yarışmalarında çok sayıda madalya kazandı.

- Başarıları arttı

Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada okullardaki uygulamalar sayesinde öğrencilerin derslere ilgisinin arttığını ve not ortalamalarının yükseldiğini söyledi.

Ateş, iyi bireyleri kaliteli bir eğitimle ortaya çıkacağına dikkati çekerek "Okulumuzda uygulama sınıflarımız, bilim atölyelerimiz ve tarım uygulama alanımız var. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için elimizden gelen çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bizler, öğrencilere öğretimden önce eğitimi en iyi şekilde verip onlara geleceğin lider Türkiyesini aşılamak zorundayız. Bizim asli görevimiz budur." dedi.

Okullarındaki kısıtlı imkanlara rağmen öğrencilerini hayata hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

"Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı 2023 vizyonu çerçevesindeki bütün uygulamalar yapılıyor. Bizim okulumuza gelen öğrencilerin tamamı çevredeki dağ köylerinden geliyor. Her yıl ortalama 35 öğrenci mezun ediyoruz. İlçede sınavla öğrenci alan liselere yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı, bu uygulamalarımız sayesinde her yıl arttı."

- Öğrenciler memnun

5. sınıf öğrencisi Server Yerboğa, okulda oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek organik tohumlar ekerek tarım yaptıklarını, projelerle derslerdeki başarısının arttığını ifade etti.

Sekizinci sınıfta okuyan Ramazan Gül ise projeler sayesinde derslerin daha verimli geçtiğini anlatarak "Okulumuzda kurmuş olduğumuz tavuk çiftliğimizde doğal hayatı daha iyi anlıyoruz. Böylece her şeyden keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedinci sınıf öğrencisi Selahattin Özdemir ise okulda ilgi alanlarına göre farklı aktiviteler olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Kodlamaya ilgi duyanlar buraya geliyor, tarıma ilgi duyanlar bahçeye ya da uygulama çiftliğine gidiyor. Biz de kodlama atölyesinde birçok etkinlik yapıyoruz. mBotlarla çalışıyoruz. Arduino sistemi ile mBotlara farklı hareketler yaptırıyoruz. Önceden derslerim kötüydü. Burada çalışmaya başladıktan sonra daha iyi oldu."

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Burhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlarBurhaniye’ de dedelerinden kalma toplu iftar geleneklerini yaşatıyorlar
Kadıköy'deki oto hırsızları kameradaKadıköy'deki oto hırsızları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilgi eğitim Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu Okul öğrenci öğrenim

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.