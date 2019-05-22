Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı

Kodlama Atölyesi'nde "mBotlar"la çalışan öğrenciler, kod yazmayı ve robotları programlamayı öğreniyor. Uygulama Çiftliği'nde ise tavukları besleyip yumurtalarını toplayan çocuklar, Organik Tarım Alanı'nda domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri yetiştiriyor.

Öğrenciler boş vakitlerinde "Çiçek Durağı"nda dinlenip çiçekler arasında kitap okuyor, Akıl Oyunları Sınıfı'nda yaşlarına uygun zeka oyunları ve unutulmaya yüz tutan sokak oyanları oynuyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Mahallesi'nde bulunan ve 9 kırsal mahalleden çocukların öğrenim gördüğü okulda "Çiçek Durağı", "Akıl Oyunları Sınıfı", "Müzik Sınıfı", "Kodlama Atölyesi", "Uygulama Çiftliği" ve "Organik Tarım Alanı" adı verilen atölyeler oluşturuldu. Öğrenciler, bu atölyelerde derslerine dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğrenip hayata hazırlanıyor.

Örnek uygulamalar sayesinde, öğrencilerin sınavlardaki ve sportif faaliyetlerdeki başarıları arttı. Önceki yıllarda sınavla öğrenci kabul eden okullara çok fazla öğrenci yerleştiremeyen okul, her yıl örnek uygulamalarla hayata hazırladığı 10'a yakın öğrenciyi çevredeki liselere yerleştirmeyi başladı. Öğrenciler ayrıca il genelinde ve bölgesel ölçekte düzenlenen atletizm yarışmalarında çok sayıda madalya kazandı.

- Başarıları arttı

Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada okullardaki uygulamalar sayesinde öğrencilerin derslere ilgisinin arttığını ve not ortalamalarının yükseldiğini söyledi.

Ateş, iyi bireyleri kaliteli bir eğitimle ortaya çıkacağına dikkati çekerek "Okulumuzda uygulama sınıflarımız, bilim atölyelerimiz ve tarım uygulama alanımız var. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için elimizden gelen çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bizler, öğrencilere öğretimden önce eğitimi en iyi şekilde verip onlara geleceğin lider Türkiyesini aşılamak zorundayız. Bizim asli görevimiz budur." dedi.