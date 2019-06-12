HABER

Öğrencilerin çektiği "Akran Zorbalığı" filminin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin çektiği filmin gala biletlerinden elde edilen gelir Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine gönderildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerince çekilen "Akran Zorbalığı" filminin galası gerçekleştirildi.

Öğrencilerin senaryosunu da yazıp çektikleri filmin okul bahçesinde yapılan galasına, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bahçede kurulan perdeye yansıtılan film, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Film öncesinde psikolog Cansu Angın ve Cartoon Network Dijital ve Halkla İlişkiler Direktörü Esti Pekdemir, akran zorbalığı hakkında söyleşi yaptı.

Öğrenciler, galada sosyal medyada ilgi gösterilen çizgi film kahramanı "Kral Şakir" tiplemesinin yapımcısı, karikatürist, çizer Varol Yaşaroğlu'na kitaplarını imzalattı.

Çocuk Sinema Okulu yapımcıları oyuncu Emre Turanlı, yapımcı-yönetmen Esra Özge Aktürk de çocuklara 3 yıl önce başlayan ve 6 aylık süreçte 8 branşta verdikleri eğitimler hakkında bilgi verdi.

Filmin gala biletlerinden elde edilen gelir, "Her bilet, bir dilek" kampanyası kapsamında Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine bağışlandı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandıAynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akran zorbalığı Akran Zorbalığı Film Çocuk Sinemacılar Festivali 2019 sinema Üsküdar 3. Selim İlkokulu

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.