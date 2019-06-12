İSTANBUL (AA) - Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerince çekilen "Akran Zorbalığı" filminin galası gerçekleştirildi.

Öğrencilerin senaryosunu da yazıp çektikleri filmin okul bahçesinde yapılan galasına, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bahçede kurulan perdeye yansıtılan film, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Film öncesinde psikolog Cansu Angın ve Cartoon Network Dijital ve Halkla İlişkiler Direktörü Esti Pekdemir, akran zorbalığı hakkında söyleşi yaptı.

Öğrenciler, galada sosyal medyada ilgi gösterilen çizgi film kahramanı "Kral Şakir" tiplemesinin yapımcısı, karikatürist, çizer Varol Yaşaroğlu'na kitaplarını imzalattı.

Çocuk Sinema Okulu yapımcıları oyuncu Emre Turanlı, yapımcı-yönetmen Esra Özge Aktürk de çocuklara 3 yıl önce başlayan ve 6 aylık süreçte 8 branşta verdikleri eğitimler hakkında bilgi verdi.

Filmin gala biletlerinden elde edilen gelir, "Her bilet, bir dilek" kampanyası kapsamında Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine bağışlandı.

