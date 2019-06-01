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Öğrencilerin duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesine Bağlı Karapazar Köyü İlkokulu öğrencileri, okulun girişinde uzanan köpeği rahatsız edip yerinden kaldırmak yerine üzerinden atlayarak okula girdilerAğrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Karapazar Köyü İlkokuluna giden öğrenciler, derse gitmek için okula girerken okulun giriş kapısının önünde uzanmış uyuyan köpeği gördüler.

Öğrencilerin duyarlılığı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine Bağlı Karapazar Köyü İlkokulu öğrencileri, okulun girişinde uzanan köpeği rahatsız edip yerinden kaldırmak yerine üzerinden atlayarak okula girdiler
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Karapazar Köyü İlkokuluna giden öğrenciler, derse gitmek için okula girerken okulun giriş kapısının önünde uzanmış uyuyan köpeği gördüler. Giriş kapısını boydan boya kapatan köpeği rahatsız edip uyandırmak istemeyen öğrenciler, okula köpeğin üzerinden atlayarak girdiler.
Karapazar İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Pınar Şentürk’ün cep telefonuyla paylaştığı görüntülerde öğrencilerin okul girişinde uzanan köpeği rahatsız etmemek için üzerinden atladığı görünüyor. “Karapazar’da hayvanları rahatsız etmeden derse girmeyi çok iyi öğrendik” yazısıyla okulun giriş kapısında uzanan köpeği uyandırmak istemeyen öğrencilerin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Şentürk’ün paylaşımı yoğun ilgi gördü.
Paylaşımı gören Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendi sosyal medya hesabından Diyadin Karapazar İlkokulu sınıf öğretmeni Pınar Şentürk’ü tebrik etti.
Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışan ve işlerin hayvanları rahatsız etmeden de yapılabileceğini paylaştığı video da gösteren Sınıf Öğretmeni Şentürk’ün bu paylaşımı internette tıklanma rekoru kırdı.

Öğrencilerin duyarlılığı

Öğrencilerin duyarlılığı

Öğrencilerin duyarlılığı

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