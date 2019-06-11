HABER

Öğrencilerin emekleri meyve veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Karşıyaka ilçesindeki TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu öğretmenleri, ağaçların ne kadar büyük bir emekle yetiştiğini göstermek için proje geliştirdi.

Öğrencilerin emekleri meyve veriyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesindeki TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu öğretmenleri, ağaçların ne kadar büyük bir emekle yetiştiğini göstermek için proje geliştirdi. Öğrenciler, yedikleri meyvelerin çekirdeklerini çimlendirdi ve pet şişelere ekerek yaklaşık 500 fidan büyüttü.
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu’nda, 4’üncü sınıf öğrencilerinin doğada bir ağacın yetişme sürecini anlamaları ve çevre konusunda bilinçlenmeleri amacıyla iki yıl önce bir proje başlatıldı. Öğrenciler limon, greyfurt, mandalina, kestane, avokado, ananas, yenidünya ve nar çekirdeklerini ekip, bakımını yaptı. Sınıf öğretmeni Sermin Bulut’un ülkenin her yerini ağaçlandırma hayalinden yola çıkarak başlattığı proje kapsamında ekilen çekirdeklerin büyüme sürecinde saksı olarak atık plastik bardaklar ve öğrenciler tarafından boyanan araba lastikleri de kullanıldı. Proje sonucunda öğrenciler, tüm bitkilerin sadece küçük otlar olmadığını öğrenerek, doğada bir ağacın yetişebilmesi için uzun sürelere ihtiyaç olduğunun farkına vardı. Öğrencilerin özen gösterip devam ettiği projenin sonucunda büyüyen ağaçları belediyelere bağışlamak istediklerini söyleyen Bulut, belediye bir alan gösterirse daha fazla ağaç ekip, İzmir’i yeşillendirmeyi hayal ettiklerini belirtti.
'HAYALİM ÜLKENİN HER YANININ AĞAÇLARLA KAPLI OLMASI'
Toplam 33 öğrenci ile yapılan proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Sermin Bulut, şunları söyledi:
"Bir hayalimiz vardı. Türkiye’nin her tarafının yemyeşil olmasını istiyordum. Çocukların, ağaçların ne kadar zor yetiştiğini anlamasını istedik. 2 yıl önce çekirdekten meyve ağaçları yetiştirmeye başladık. Saksı olarak atık bardak kullandık, pet şişelerin alt tarafını kesip kullandık. Şişelerin kapaklarını tekerlekli sandalye için biriktiriyoruz. Ağaçlar büyüdü ve büyüdükçe bize heves verdi. Etraftaki plastik atıkları toplayıp değerlendirdik. Araba lastiklerini uygulama bahçemizde boyayarak, içlerine meyve ağaçları diktik. Çocuklar, ağaçla küçük bitki arasındaki farkı gördüler. Önceden her şeye ot diyorlardı. Artık hiçbir çekirdeği atamıyorlar. Sürekli çekirdekleri çimlendirip ekiyorlar. Bu sayede 400- 500 fidanımız oldu ve okul bahçesini kapladık. Benim hayalim, ülkenin her yanının ağaçla kaplı olması. Çorak toprak kalmasın, orman köylüleri yaşasın istiyorum. Ağaçlarımızı belediyelere veya fidancılık yapan köylülere bağışlamak istiyoruz. Onlar alan gösterirse, oralara ekip projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz."

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerin emekleri meyve veriyorÖğrencilerin emekleri meyve veriyorÖğrencilerin emekleri meyve veriyorÖğrencilerin emekleri meyve veriyor

Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14
Uçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecekUçak kazasında yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek
Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde zarara neden olduKonya Kulu’da dolu ekili arazilerde zarara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

Arazi ortasında 'doğal jakuzi'

Arazi ortasında 'doğal jakuzi' deneyimi

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.