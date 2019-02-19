Öğrencilerin en anlamlı dersi

Giresun’da ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimiz ile Buluşuyor’ projesi kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi yaşlı çiftin evini tadilattan geçirerek bakımını yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında belirlenen aileyi önceden ziyaret edip, yapılacak işler konusunda incelemeler yapan öğrenciler bugün eve gelerek öğretmenlerinin nezaretinde tadilat yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, yaşlı çiftin evini tadilat eden öğrencileri ziyaret ederek bilgiler aldı. Tosunoğlu ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Projeyle iş ve işlemlerinde güçlük çeken ailelerle buluşup geçmişle yeni kuşak arasındaki bağı geliştirmenin amaçlandığını kaydeden Tosunoğlu, öğrencilerin elektrik, sıhhi tesisat ve marangozluk işlemlerini yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olduklarını söyledi.

125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Hacımiktat Mahallesi’ndeki yaşlı çiftin oturduğu evde ilk olarak evin kapılarını ve musluklarını değiştirip, boya işlemleri yaptığını ifade eden Tosunoğlu, “Bu çalışmalar devam edecek. Teoride öğrendiklerini uygulamanın yanı sıra milli manevi değerleri, yaşlılara saygıyı, komşularla ilişkiyi ön plana çıkaracak bir çalışma. Öğrencilere ilk söylediğimizde heyecanlandılar. Meslek lisesini tanıtarak öğrencilerin gerçek hayatla ilişki kurmalarını, bilgi ve becerilerini işlevsel hale getirmeyi planladık" dedi.

Tosunoğlu, tadilat işlemlerinin ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de bu evin perdelerini değiştireceğini ifade ederek, 3 gün içerisinde işlemlerin tamamlanmış olacağını söyledi.

100 yıllık dede evinde eşiyle birlikte oturan Mustafa Çolak ise öğrencilere teşekkür etti.

Evin ilk defa böyle bir tadilattan geçtiğini belirten Çolak, "Evde birçok eksik vardı, sağ olsunlar, çocuklar yapıyor, Allah razı olsun. Bu ev aşağı yukarı 100 yıllık, daha önce çok bir tamirat görmemişti” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise hem derslerde öğrendiklerini pratiğe dökmenin hem de ihtiyaç sahibi bir aileye böylelikle yardım etmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyerek yaptıkları işlerde kendilerine öğretmelerinin ve ailelerin destek sağladıklarına değindiler.

