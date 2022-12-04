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Öğrencilerin evine zorla kar maskesi ve tüfekle girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor... Cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldü

04.12.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak, iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan şahsın ölümüyle çalkalanıyor. 2008 yılında ve 27 Eylül'deki cinsel saldırı olaylarının faili olduğu belirlenen şahsın peşine yakalama kararı sonrası polis ekipleri düştü. Polisin "teslim ol" çağrısına uymayıp pompalı tüfekle ateş açan şüpheli çatışmada vurularak hayatını kaybetti. Şahsın, önceki gün üniversite öğrencilerinin evine zorla girdiğinin ortaya çıkması da bir kez daha dehşete düşürdü.

Öğrencilerin evine zorla kar maskesi ve tüfekle girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor... Cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldü

Uşak, cinsel saldırı olaylarının şüphelisi olan şahsın ölümünü konuşuyor. Şahıs polisle girdiği çatışmada hayatını kaybederken, zanlıyla alakalı ortaya çıkan; üniversite öğrencilerinin evine zorla girip orada kalması detayı da dehşete düşürdü. İşte her detayı kan donduran olayın ayrıntıları...

POLİSLERE ATEŞ ETTİ! ÇATIŞMADA VURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan H.T'nin, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.

Polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı.

H.T, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.

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Burada çıkan çatışmada H.T. vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ SUÇTAN DOLAYI YENİDEN YAKALAMA KARARI

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.T'nin, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVİNE ZORLA GİRİP KALMIŞ

Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.

Yapılan araştırmada bu olayın da failinin H.T. olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi. (AA)

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Uşak cinsel saldırı

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