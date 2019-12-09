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Öğrencilerin farkındalığına sanatsal katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı bir faaliyete daha ev sahipliği yapıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı bir faaliyete daha ev sahipliği yapıyor. ULUTEK Teknopark ve BUÜ Kariyer Geliştirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ‘Sanatla Farkındalık Geliştirme Atölyesi’ ile öğrencilerin içerisinde bulundukları hayata farklı bir gözle bakmaları hedefleniyor.
BUÜ Kariyer Geliştirme Merkezi ve ULUTEK Teknopark ortaklığında düzenlenen program 60 öğrenci ile sınırlı tutuldu. Dört farklı oturum halinde tamamlanacak eğitimlerin ilki eğitimci-yazar Hakan Akdoğan tarafından verildi. Programa öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de ilgi gösterdi.
ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen programın açılış kısmında konuşan Hakan Akdoğan, mutluluğun göreceli olduğunu vurguladı. Yaş, ortam ve imkânlar doğrultusunda mutluluk denen kavramın değişiklik göstereceğinin altını çizen Hakan Akdoğan, “İyilik ve kötülük kavramı da tıpkı mutluluk gibi ortamlara ve koşullara göre değişiklik gösterebilir. Dünyanın yüzde 35’i cehalet sendromundan muzdarip olarak yaşıyor. Kötülüğün doğuştan veya sonradan geldiğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan bizim seçimlerimizdir. Sanatın temel derdi kötülüğü anlatmaktır. Güzel şeylerin anlatılacak bir tarafı yoktur. Kötü şeyleri ön plana çıkarmaktır. Kötülüğe dikkat çekerek, iyi ve güzel şeylere işaret etmektir. Sanatın temel işlevi iyiyi anlatmak için kötüye vurgu yapmaktır” diye konuştu.
Programı düzenlenen BUÜ Kariyer Merkezi Dr. Öğretim Görevlisi Memet Zencirkıran, merkez olarak çok sayıda programa imza attıklarını, fakat ilk kez kişisel gelişim alanında böylesine bir faaliyeti düzenlediklerini vurguladı. Öğrencilerin talepleri ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda eğitimlere ve programlara aralık vermeden devam edeceklerini aktaran Zencirkıran, ULUTEK Teknopark’a işbirlikleri ve ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

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