Öğrencilerin gönüllerine dokundular

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ Alparslan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler, ilkokulda okuyan çocuklarla bir araya geldi. Gönüllüler, miniklerin yüzünü boyayıp, okulun dış cephesine eğitsel desenler ile çizgi film karakterlerini çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında, Muş'taki gönüllüler, eğitim için harekete geçti. Muş Alparslan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler, Kızılağaç İlkokulu'nda eğitim- öğretim gören öğrencilerle buluştu. Gönüllüler, öğrencilerin yüzlerini boyayıp, okulun dış cephesine eğitsel çeşitli desenler ile çizgi film karakterlerini çizdi. Öğretmenlerin de eşliğinde duvarlara yaptıkları çizim ve boyama çalışmalarıyla okulu renklendiren gönüllüler, amaçlarının köy okullarındaki öğrencilerin gönüllerine dokunmak olduğunu söyledi.

Özlem Yıldız, temel hedefin, gençlerin maddi karşılık beklemeden, başka çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal girişime destek olmak olduğunu söyledi. Yıldız, "Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Damla Projesi üyeleriyiz. Buradaki amacımız; okullara gitmek, boyama yapmak, insanların gönüllerine dokunmaktır. Bu sefer de okul boyamaya geldik. Yüz boyama da olarak çocukları eğlendirdik, kendimizde eğlendik. Etkinliklerimiz çok güzel geçiyor" diye konuştu.