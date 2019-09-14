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Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde, dün İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde yere yığılan öğretmen Özlem Balcı (43),yaşamını yitirdi. Öğrenciler büyük şok yaşarken Balcı'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki İhlas İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan 43 yaşındaki Özlem Balcı, dün okul çıkışı İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde bir anda fenalaştı. Yere yığılan Balcı'ya ilk müdahaleyi, meslektaşları yaptı.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

DHA'da yer alan habere göre çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle okulu yasa boğan Balcı´nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

(DHA)

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istiklal marşı istanbul öğretmen

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