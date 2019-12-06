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Öğrencilerin gözünden ’112’

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

Samsun’da 112 acil ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli eğitimler verildi.

Samsun’da 112 acil ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Öğrenciler ise çizdikleri 112’yi anlatan resimlerle büyük ilgi topladı.
1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Samsun’da farklı etkinliklere imza atan Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları, özel bir okulda düzenledikleri etkinlik ile öğrencilere ambulansın içini tanıttı ve 112’yi anlatan içerisinde hayati bilgiler barındıran sunumlar ile öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler ise 112’yi anlatan resimler çizdi. Çizilen resimler sağlıkçılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanlarının getirmiş olduğu ambulans görevlilerinin yeleklerini giyen öğrenciler ’Yaşama Yol Ver’ çağrısında bulundu.
112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında 25. yıl dönümü etkinliklerinin devam ettiğini ifade eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Bugünün çocukları yarının büyükleri ve bizim için çok önemliler. Onlarda bir farkındalık oluşturmak bizim için önemli bir durumdur. Çocuklara bu algıyı oluşturmak zorundayız. Hem kendi yakınlarına hem de gelecekte kendileri için böyle bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bugün burada Sağlık Bakanlığımızın bizlere göndermiş olduğu sunumları yaptık. 112’nin insanlar içinde ne anlam ifade ediyor, bunları anlattık. Öğrencilerimiz gözünden 112 temalı resimler bizleri çok mutlu etti" dedi.
Öğrenciler ise 112’nin hayat kurtardığını ve çok önemli bir kurum olduğunu belirttiler.

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