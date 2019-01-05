Öğrencilerin güvenliği için okulları geziyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Feyyaz Otçıkın, okulları gezerek öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek sorunları tespit ediyor ve bunların çözümü için çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Profili Projesi" kapsamında görevlendirilen Otçıkın, güne şubedeki toplantıyla başlıyor. Buradan gerekli dokümanları alarak okulların analizini yapmak için yaya olarak yola çıkan Otçıkın, okul çevrelerinde trafik, uyuşturucu ve suça yöneltici birçok olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla tespitlerde bulunuyor.

Bu sorunların çözümü için hazırladığı raporları kitap haline getirerek yetkililere teslim eden Otçıkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde eğitim almaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Okul profili ve risk analizi çalışması adı altında bir proje hazırladıklarını belirten Otçıkın, şunları kaydetti:

"Bu proje başlayalı yaklaşık 14 ay oldu. Kayseri'de bulunan tüm okullarımızın risk analizi programını tamamladık. Okul çevrelerinde, öğrencilere zarar verebilecek iş yerleri, metruk binaları, parkları ve suça meyilli insanların gelip gidebileceği yerleri tespit edip bunları rapor haline getiriyoruz. Ayrıca, bazı yerlerde trafik ışığı, yaya geçidi ve üst geçit olması gerektiği gibi tespitlerim oldu. Bununla ilgili hazırlamış olduğum rapor, il trafik komisyonu tarafından değerlendirilmesi üzere gerekli yerlere yazıldı. Bu çalışmalarımız inşallah istediğimiz gibi sonuçlanırsa öğrencilerimiz okula gidiş ve gelişlerde problemlerle karşılaşmayacaklar. Yaklaşık 27 okul çevresindeki sorunların, bölgelere göre krokisini çıkardım. Bazılarının çalışmaları halen devam ediyor."