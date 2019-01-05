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Öğrencilerin güvenliği için okulları geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de görevli polis memuru Feyyaz Otçıkın, "Okul Profili Projesi" kapsamında, okul çevrelerini yaya olarak gezerek güvenlik açısından eksiklik ve olumsuzlukları tespit ediyor - Polis memuru Otçıkın: "Bir çocuğun, bir öğrencinin güzel bir şekilde yetişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz" - Çocuk Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu: "Bu çalışma kapsamında toplam 27 okulun, 24 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde profilini çıkardık"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Feyyaz Otçıkın, okulları gezerek öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek sorunları tespit ediyor ve bunların çözümü için çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Profili Projesi" kapsamında görevlendirilen Otçıkın, güne şubedeki toplantıyla başlıyor. Buradan gerekli dokümanları alarak okulların analizini yapmak için yaya olarak yola çıkan Otçıkın, okul çevrelerinde trafik, uyuşturucu ve suça yöneltici birçok olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla tespitlerde bulunuyor.

Bu sorunların çözümü için hazırladığı raporları kitap haline getirerek yetkililere teslim eden Otçıkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde eğitim almaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Okul profili ve risk analizi çalışması adı altında bir proje hazırladıklarını belirten Otçıkın, şunları kaydetti:

"Bu proje başlayalı yaklaşık 14 ay oldu. Kayseri'de bulunan tüm okullarımızın risk analizi programını tamamladık. Okul çevrelerinde, öğrencilere zarar verebilecek iş yerleri, metruk binaları, parkları ve suça meyilli insanların gelip gidebileceği yerleri tespit edip bunları rapor haline getiriyoruz. Ayrıca, bazı yerlerde trafik ışığı, yaya geçidi ve üst geçit olması gerektiği gibi tespitlerim oldu. Bununla ilgili hazırlamış olduğum rapor, il trafik komisyonu tarafından değerlendirilmesi üzere gerekli yerlere yazıldı. Bu çalışmalarımız inşallah istediğimiz gibi sonuçlanırsa öğrencilerimiz okula gidiş ve gelişlerde problemlerle karşılaşmayacaklar. Yaklaşık 27 okul çevresindeki sorunların, bölgelere göre krokisini çıkardım. Bazılarının çalışmaları halen devam ediyor."

Sorunları, hazırladığı krokiler ve çizimlerle anlatmaya çalıştığını ifade eden Otçıkın, daha sonra bunları, belirlenen sorunların çözümüyle ilgili kurumlara ilettiklerini anlattı.

Otçıkın, bu kapsamda bazı okulların önündeki çift yönlü yoldan geçişi kapattırdıklarını, bir yola üst geçit yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

Bu işlemler için çoğu zaman yaya olarak çalıştığını aktaran Otçıkın, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz, bunlar bizim evlatlarımız. Bir çocuğun, bir öğrencinin güzel bir şekilde yetişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ben yaya devriye olarak çalışıyorum. Bir okulda işim bittiği zaman 10 kilometre uzaklıktaki diğer okula bazen otobüsle bazen de yaya olarak gidiyorum." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu da projeyi 2017'de başlattıklarını ve önemli sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Proje amacının, çocukların güvenli ortamlarda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Okul ve çevrelerindeki güvenlikle ilgili durumları nitel ve nicel verilere dayandırarak analiz yapıp okullarımızla ilgili risk azaltıcı çözümler geliştirmek amacıyla bu projemizi başlattık. Toplam 27 okulun, 24 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde profilini çıkardık. Bu okul profili çalışmalarımızın sonucunda 30 tane sorun belirledik. Bunların tespitinde Feyyaz arkadaşımız da büyük çaba gösterdi. Özellikle okul çevrelerindeki trafik sorunlarıyla ilgili hususların büyük çoğunluğu çözüme kavuştu. Hatta şu an okullarımızdan bu profil çalışmalarıyla alakalı talepler geliyor. Elimizdeki mevcut ihtisas ekipleriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

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Çocuk Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu Polis memuru Feyyaz Otçıkın

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