HABER

Öğrencilerin hayali "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, liselilerin "2023 Eğitim Vizyonu" hedeflerinden uygulanmasını en çok istedikleri madde, "zorunlu ders saatlerinin azaltılması" oldu - Araştırmaya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramıyor - Öğrencilerin yüzde 91'i "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması" ve "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması"nı istiyor

AHMET SERTAN USUL - Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, liseliler Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında en çok "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"nı bekliyor.

Ankara'daki Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öncülüğünde, Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden toplam bin öğrencinin katılımıyla yapılan araştırma, liselilerin "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında hayata geçirilmesini beklediği uygulamalara ilişkin dikkati çekici sonuçları ortaya koydu.

"2023 Eğitim Vizyonu" hakkında seminerlerin düzenlenmesinin ardından öğrencilerin görüşlerinin alınması amacıyla okullarda toplantı ve anket çalışmaları yapıldı.

Böylece öğrenciler, eğitim vizyonundaki maddeler hakkında sözlü ve yazılı olarak görüşlerini sunma imkanı buldu.

- Öğrencilerin ilk isteği "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"

Araştırmada öğrencilere yöneltilen "2023 Eğitim Vizyonu'nda ilk önce hayata geçirilmesini istediğiniz madde nedir?" sorusuna, liselilerin yüzde 68'i "zorunlu ders saatlerinin azaltılması" yanıtını verdi.

Bunu, "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması", "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması", "haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliğinin azaltılması ve derslerin yükseköğretimle uyumlu hale getirilmesi" izledi.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramadığını belirtti.

- Öğrenciler daha fazla proje yapmak istiyor

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 85'i, alan derslerinde daha fazla proje ve uygulama çalışması yapmayı istedi.

Bu çerçevede, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisi haline getirilmesi amacıyla okullarda kurulmaya başlayan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin heyecanla bekledikleri uygulamalar arasında yer aldı.

"2023 Eğitim Vizyonu"nda yer alan "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması" ve "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması" maddelerine ilişkin ise öğrencilerin yüzde 91'i olumlu görüş bildirdi.

Öğrencileri en fazla heyecanlandıran maddelerden biri de "okul-mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde yetenekli öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımlarının sağlanması" oldu.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı bu madde hakkında olumlu görüşte bulundu.

Ayrıca, "üniversitelerdeki bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapması", ilgili öğrencilerin kısa sürede uygulanmasını istediği hedefler arasında yer aldı.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
GDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladıGDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladı
Mimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal KütüphanesiMimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2023 Eğitim Vizyonu meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.