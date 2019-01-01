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Öğrencilerin hedefi 5 milyon sayfa kitap okumak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

Edirne'nin Meriç ilçesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla başlatılan "Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor" projesi kapsamında öğrenciler 5 milyon sayfa kitap okuyacak

EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamlığı, öğrencilerde okuma alışkanlığının gelişmesi ve artırılması amacıyla "Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor" projesini başlattı. Proje kapsamında ilçe genelinde öğrencilerin 5 milyon sayfa kitap okuması hedefleniyor.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, "Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor" projesi çerçevesinde Büyükdoğanca İlkokulu'nu ziyaret edip öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Öğrencilere sohbet eden Güngör, kitap okumanın önemini vurgulayarak öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

- "Meriç 5 milyon sayfaya koşuyor"

Kitap okumanın öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını ve 5 milyon sayfa hedefiyle yola çıktıklarını belirten Güngör, "Meriç ilçemizde eğitimde kaliteyi geliştirme projesi kapsamında başlatılan 'Meriç 5 Milyon Sayfaya Koşuyor' projesini başlattık. Kitap okumak herkes için çok önemli. Geleceğimiz olan genç nesillerin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmesi içinde projeler yapıyoruz. Projelerle öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hedefimiz 5 milyon sayfa diyerek öğrencilerimizle güzel bir proje başlattık." ifadelerini kullandı.

Kitap okuma etkinliğine, Meriç Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Meriç Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Yılmaz ve okul idarecileri de katıldı.

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