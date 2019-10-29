HABER

Öğrencilerin kaldığı otelin çatısı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediyenin işlettiği 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediyenin işlettiği 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan öğrenciler dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Ulus Belediyesi'ne ait Mezgeler Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. 36 odalı otelde kalan 17 üniversite öğrencisi ile 4 aile dışarı çıktı. Yangına ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Bartın ve Abdipaşa belediyeleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında otelde bulunan eşyalar vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartıldı. 2 itfaiyeci ayaklarına batan cisimler nedeniyle yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun yangınla ilgili olarak, "24 yıl önce yapılan ancak hizmete açılmayan otelimizi belediyemiz imkanlarıyla geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Akşam saatlerine doğru çatıda dumanlar yükselmeye başladı. Otelde bulunan 17 öğrenci ve 4 aileyi tahliye ettik. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yangın cep telefonu görüntüsü
-Otelden çıkan dumanlar
-Yangına müdahale edilmesi
-Ekiplerden detay
-Vatandaşlardan detay
-Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar
-Yaralı itfaiye eri
-Belediye Başkanı Uzun ile röp.
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Adana’da 29 Ekim coşkusuAdana’da 29 Ekim coşkusu
Türkiye'den 150 saat açıklaması!Türkiye'den 150 saat açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

Türkiye'den 150 saat açıklaması!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.