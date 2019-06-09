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Öğrencilerin kaleminden Afrika'ya "hayat suyu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilerin yazdığı öykülerden oluşan "Mim'in Kalbi" isimli kitabın satışından elde edilen gelir Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlandı - Okul müdürü Adnan Karakurluk: - "Bu kitapla birlikte başka bir yere katkıda bulunmak bambaşka bir mutluluk" - Öğrencilerden Esma Nur Nasuhoğlu: - "Bu benim hayalimdi. Elde ettiğimiz gelirle su kuyusu açacağız ve bu çok önemli bir şey"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta, öğrencilerin yazdığı öykülerden hazırlanan "Mim'in Kalbi" isimli kitabın satışından elde edilen gelir Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlandı.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika'da su kuyusu açılması için "Bir Eserin Olsun" projesini hazırladı.

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öğretmenlerinden Yıldız Kelez ve Murat Demirtaş'ın öncülüğünde Türkçe, yazarlık ve yazma becerileri dersi kapsamında yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin 5 ayda yazdığı yaklaşık 500 öykü arasından seçilen 13 hikaye "Mim'in Kalbi" adlı kitapta toplandı.

Öğrencilerin adalet, merhamet gibi değerleri kaleme aldığı hikayelerden oluşan kitabın satışından elde edilen 11 bin 550 lirayı, okul müdürü Adnan Karakurluk, proje koordinatörleri ve öğrenciler bir bankaya giderek Deniz Feneri Derneğinin Afrika kıtasındaki Burundi'de su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışladı.

- "Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin birbirinden güzel hikayeler yazdığını ve öğretmenlerin bunları seçmekte zorlandığını söyledi.

Kitabın 13 hikayeden oluştuğunu belirten Karakurluk, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu kitaptan elde edilen gelirle 'Afrika'da su kuyusu açalım.' dediler. Kitabımızın tanıtımını yaptık. Elde edilen gelirle bu kuyumuzu açacağız. Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak." dedi.

Karakurluk, öğrencilerin kitap yazmasının bambaşka bir mutluluk olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kitapla birlikte başka bir yere katkıda bulunmak bambaşka bir mutluluk. Tek bir amacı yok. Çocuklar kendi kişiliklerini buluyor, bir eser sergiliyorlar, dünyaya bir iz bırakıyorlar, zorda kalan bir ülkeye yardımda bulunuyorlar. Öğrencilerimiz çok mutlular. Kitabın fiyatı 20 lira, İstanbul'da bastırdık. Normalde biz bin kadarını aldık. Bin kadarının üzerinde telif hakları artık yayınevinin. Bu bin taneyi satacağız. Burada bizim amacımız para kazanmak değil, kuyumuzu yapmak. En ucuz, en uygun kuyu neredeyse onun parasını kazanmak. O paramızı elde ettikten sonra o kuyumuzu inşallah yaptıracağız."

- "Bu benim hayalimdi"

Proje koordinatörlerinden Murat Demirtaş da projeyle ilgili fikrin ortaya çıktığında okulda coşkuyla karşılandığını aktararak, 5 aylık bir süreçte bu kitabı yazdıklarını, kitapla gerçekleştirmek istedikleri birden fazla hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Yazdıkları hikayeleri güzel bir kitapla taçlandırdıklarını dile getiren Demirtaş, "Öğrencilerimize kitap yazabilmenin zor bir süreç olmadığını onlara gösterebilmek, istedikleri takdirde bunu başarabileceklerini hissettirebilmek hedeflerimiz arasındaydı. İhtiyacı olan bir ülkede su kuyusu açtırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esma Nur Nasuhoğlu ise su kuyusu açılmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bu benim hayalimdi. Elde ettiğimiz gelirle su kuyusu açacağız ve bu çok önemli bir şey." diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Çağlar da yazmayı çok sevdiğini belirterek, öğretmenin belirlediği konu üzerinden yazısının kitapta yer almasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

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