Öğrencilerin adalet, merhamet gibi değerleri kaleme aldığı hikayelerden oluşan kitabın satışından elde edilen 11 bin 550 lirayı, okul müdürü Adnan Karakurluk, proje koordinatörleri ve öğrenciler bir bankaya giderek Deniz Feneri Derneğinin Afrika kıtasındaki Burundi'de su kuyusu açılması için başlattığı kampanyaya bağışladı.

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öğretmenlerinden Yıldız Kelez ve Murat Demirtaş'ın öncülüğünde Türkçe, yazarlık ve yazma becerileri dersi kapsamında yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin 5 ayda yazdığı yaklaşık 500 öykü arasından seçilen 13 hikaye "Mim'in Kalbi" adlı kitapta toplandı.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Afrika'da su kuyusu açılması için "Bir Eserin Olsun" projesini hazırladı.

- "Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin birbirinden güzel hikayeler yazdığını ve öğretmenlerin bunları seçmekte zorlandığını söyledi.

Kitabın 13 hikayeden oluştuğunu belirten Karakurluk, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu kitaptan elde edilen gelirle 'Afrika'da su kuyusu açalım.' dediler. Kitabımızın tanıtımını yaptık. Elde edilen gelirle bu kuyumuzu açacağız. Öğrencilerimizin bu dünyada hem kitapları hem de su kuyuları olacak." dedi.

Karakurluk, öğrencilerin kitap yazmasının bambaşka bir mutluluk olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kitapla birlikte başka bir yere katkıda bulunmak bambaşka bir mutluluk. Tek bir amacı yok. Çocuklar kendi kişiliklerini buluyor, bir eser sergiliyorlar, dünyaya bir iz bırakıyorlar, zorda kalan bir ülkeye yardımda bulunuyorlar. Öğrencilerimiz çok mutlular. Kitabın fiyatı 20 lira, İstanbul'da bastırdık. Normalde biz bin kadarını aldık. Bin kadarının üzerinde telif hakları artık yayınevinin. Bu bin taneyi satacağız. Burada bizim amacımız para kazanmak değil, kuyumuzu yapmak. En ucuz, en uygun kuyu neredeyse onun parasını kazanmak. O paramızı elde ettikten sonra o kuyumuzu inşallah yaptıracağız."