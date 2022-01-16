Öğrencilerin Kampüs Özlemi

Amerika’da yeni Corona virüsü vaka sayılarındaki artış nedeniyle California’da birçok üniversite yüz yüze eğitimi bir kez daha askıya alarak online eğitime geçti. Öğrencilerin, pandemi sürecinde eğitim alanında karşılaştıkları zorluklar devam ediyor.

California’daki birçok üniversite öğrencisi, 2021 sonbahar döneminde yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinden memnundu.

Ancak Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’ın hızla yayılması nedeniyle, eyaletteki birçok üniversite tekrar uzaktan eğitime geçti.

California’da yaşayan Çinli öğrenci Derek, California Üniversitesi Los Angeles kampüsünün yurtlarından birinde kalıyor. Antropoloji alanında eğitim alan Derek üniversitede ikinci yılında. Ancak şu ana kadar sadece bir dönem yüz yüze eğitim alabildi: “Burada kampüste olmaktan çok keyif alıyorum. Buradaki sosyal hayatı çok seviyorum, sınıfta olmanın verdiği hissi çok seviyorum ve ders çalışmak için daha fazla motivasyonum oluyor. Eğer burada olmasaydım, her şeyi online yapmak zorunda kalacaktım.”

Ancak şu an binlerce öğrenci gibi Derek de tekrar odasına dönüp bilgisayarının başına geçmek zorunda.

Derek, “Eğer hem kış döneminde hem de bahar döneminde dersler tamamen online olursa, mezun olmadan önce sadece bir dönem kampüste geçirmiş olacağım. Böyle olursa çok üzülürüm,” diyor.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi John bir derneğe bağlı bir yurtta kalıyor. Yurt arkadaşları ve John yeniden derslerin online yapılacağını öğrendiklerinde strese girmiş.

John, “Online eğitimde kimse bir şey öğrenemiyor. Ders vaktinin yarısı Zoom uygulamasını açıp, evin içinde dolanıp başka şeylerle ilgilenmekle geçiyor” şeklinde konuşuyor.

Şu ana kadar California’da Stanford Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi dahil toplam 7 üniversitede online eğitime geçme kararı alındı. Dersliklere dönüldüğündeyse tüm öğrencilerden takviye aşı olduklarını gösteren belge talep edilecek.

Ancak öğrencilerin asıl kaygıları aşı zorunluluğundan ziyade eğitim masrafları ve harçlar. Uluslararası öğrenci statüsündeki Derek eğitimi için yılda 40 bin dolar ödüyor ve online devam eden bir eğitim program için bunun çok yüksek bir ücret olduğunu söylüyor.

Derek, “Bir öğrenci olarak, online derslerle yüz yüze derslerin ücretlerinin aynı olmasını adil bulmuyorum” diyor.

Amerika’nın Sesi, California Üniversitesi Los Angeles ile Güney California Üniversitesi yönetimine, online ders ücretlerini azaltma konusunde ne düşündükleri sorusunu yöneltti ancak bu soruya bir yanıt gelmedi.

Şu an bazı üniversitelerden yapılan tek açıklama, önümüzdeki haftalarda derslerin online yürütüleceği yönünde.

John, “Motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar dikkatli olursaniz olun, online dersler yüz yüze derslerin yerini dolduramıyor” şeklinde konuşuyor.

Birçok öğrenci, kısa bir süre sonra sınıflarına yeniden dönebilmeyi umut ediyor.

