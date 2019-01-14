Öğrencilerin kitap ayracı geliri, sokak köpeğinin tedavisinde kullanılacak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de ortaokul öğrencileri, yılbaşında birbirlerine hediye almak için ahşap ve kağıttan kitap ayracı yaparak tanesi 2 TL'den sattı. İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak'ın önerisiyle kendilerine hediye almaktan vazgeçen öğrenciler, elde ettikleri yaklaşık 7 bin TL'yi, İstanbul'da hasta bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışladı. Kitap ayracı yaparak satmaya devam eden öğrenciler, kazanacakları parayı da yine sokak hayvanlarının ihtiyaçları için bağışlayacak.

Merkez Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu'nun 5/C ve 5/E sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak ile birlikte, yılbaşında birbirlerine hediye almak için Aralık ayında kitap ayracı yapmaya başladı. Öğrenciler kağıt ve ahşaptan yapılan kitap ayraçlarını, başta okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerine tanesi 2 TL'den satmaya başladı. Öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak, bir süre sonra öğrencilerine, kitap ayracı satışından elde edilen paranın, birbirlerine hediye almak yerine sokak hayvanları için bağışlanmasını önerdi. Bunun üzerine kitap ayracı projesi sokak hayvanlarına yardım kampanyasına dönüştü. Kampanyayı duyan çok sayıda kişi de, öğrecilerin yaptığı el emeği göz nuru kitap ayraçları için internet üzerinden şipariş verdi. Öğrenciler, internetten gelen siparişler üzerine yüzlerce kitap ayracı yaparak, bunları sattı. Kampanyadan toplanan yaklaşık 7 bin TL, öğrencilerin yüzünü dahi görmediği İstanbul'daki leishmania hastası bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışlandı.