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Öğrencilerin kulağındaki pası Anadolu türküleri siliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

"Anadolu'da Türküler ve Efsaneleri" e-Twinning projesi kapsamında, Sakarya'nın da dahil olduğu 35 ilde ilkokul öğrencileri, hikayelerini öğrendikleri Anadolu'nun yöresel türkülerini aileleriyle söylemenin mutluluğunu yaşıyor - Sınıf öğretmeni Filiz Uğur: - "Projenin amacı Anadolu'nun türkülere konu olan hikayelerini sadece o yörede değil, ülke genelinde de bilinmesini, öğrenilmesini ve çocuklar aracılığıyla da gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak" - "Yeni nesil türkülerle tanıştı, popüler müzikten az da olsa uzaklaştı ve evlerinde türkü söylemeye devam etti. Anneleriyle, babalarıyla türkü söyleyip bizimle paylaştı, anneanneler, babaanneler de çocuklarla türkü söyledi"

İBRAHİM YOZOĞLU - "Anadolu'da Türküler ve Efsaneleri" e-Twinning projesi kapsamında, Sakarya'nın da dahil olduğu 35 ilde ilkokul öğrencileri, hikayelerini öğrendikleri Anadolu'nun yöresel türkülerini aileleriyle seslendirerek geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Filiz Uğur'un da 4. sınıf öğrencileriyle katıldığı proje çerçevesinde öğrenciler, hikayesi olan Anadolu'nun yöresel türküleri hakkında bilgilendirildi.

Önceden hiç türkü söylemeyen öğrenciler, projeye dahil olduktan sonra öğrendikleri türküleri aileleriyle seslendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Projeye dahil olan veliler de öğretmene yazdıkları teşekkür mektubunda, çocuklarının geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan önemli bir değer olan türküleri öğrenmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- "Öğrencilerimizin efsanelerle türkülerle ilgili bilgileri arttı"

Sınıf öğretmeni Filiz Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Aralık 2018'de Hasan Kızılkaya ve Esra Yılmaz tarafından başlatılan e-Twinning projesine katılan 35 il arasında Sakarya'nın da yer aldığını söyledi.

Kentten üç okulun projeye dahil olduğunu aktaran Uğur, projeyle Anadolu'nun türkülerinin ve hikayelerinin ülke genelinde bilinmesini sağlamanın amaçlandığını kaydetti.

Uğur, öğrencilerle afişler tasarladıklarını, logo ve panolar hazırladıklarını dile getirerek, "Oluşturduğumuz koroyla İstanbul, Edirne ve Çanakkale yörelerine ait türküler ve onlara ait efsaneleri söyledik. Bu süreçte belirli gün ve haftalarla alakalı etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de güvenli internetti." diye konuştu.

Proje kapsamında hikayelerin, efsanelerin, öğrencilere ait resimlerin ve 35 ilden ortaklarla seslendirdikleri proje türküsünün yer aldığı kitap hazırlandığını belirten Uğur, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin efsanelerle türkülerle ilgili bilgileri arttı. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey'e de bu kitabımızı ulaştırdık. Çok olumlu dönüşler aldık kendilerinden. Yeni nesil, türkülere tanıştı, popüler müzikten az da olsa uzaklaştı ve evlerinde türkü söylemeye devam etti. Anneleriyle, babalarıyla türkü söyleyip bizimle paylaştı, anneanneler, babaanneler de çocuklarla türkü söyledi.

Projenin amacı; Anadolu'nun türkülere konu olan hikayelerini sadece o yörede değil, ülke genelinde de bilinmesini, öğrenilmesini ve çocuklar aracılığıyla da gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Çocukları proje hakkında bilgi verdiğimde ön yargıyla baktı. Türküleri seçerken de ön yargılıydılar. Ama bu sürecin içine girip türküleri dinlemeye başladığımızda aslında çok büyük keyif aldıklarını, keyifle söyleyebildiklerini fark ettiler ve bu süreç kendiliğinden çok hızlı bir şekilde akmaya başladı."

Uğur, ailelerden de olumlu tepkiler aldıklarını anlatarak, "Veliler, 'Evde kendi kendimize türkü söylemeye başladık', 'Çocuğum artık popüler kültürün kişilerinden değil de türkülerden ve onları söyleyen kişilerden bahsetmeye başladı', 'Artık türkü kanallarını dinlemeye başladık' diyor. 'Biz de bu türküyü söylüyorduk, ben bu türküyü biliyorum' diyerek televizyona kulak kabartan ve dikkat kesilen öğrencilerle karşılaştık. Bu geri dönüşler bizim için mükemmel. Çocuklarımızı biraz popüler kültürden uzaklaştırıp bizi biz yapan değerlerimiz olan türkülerle tanıştırmak bir öğretmen için paha biçilmez değerdir. Biz de mutlu olduk, onlar da veliler de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

- "Annemle türkü söylemek çok eğlenceliydi"

Öğrencilerden Elvin Turgaç, genelde pop müzik dinlediğini, projeye dahil olduktan sonra hayatına türkülerin girdiğini söyledi.

Türküler söyleyip hikayelerini öğrendiklerini dile getiren Turgaç, "Okulda da bununla ilgili etkinlikler yaptık. Türküleri koro halinde söyledik. Onunla ilgili logolar, afişler yaptık. İsteyen ailesiyle de türkü söyledi. Ben de ailemle türkü söyledim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Halen söylemeye devam ediyoruz. Efsanelerle ilgili çıkan kitabı okuyorum, efsaneler çok güzel." diye konuştu.

Ecrin Subora ise projeye katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Önceleri pop şarkılar söylediğini, projeyle hayatına türkülerin de girdiğini anlatan Subora, "Sınıfça türkü söyledik, çok eğlendik. Sonra annemle söyledim. Annemle türkü söylemek çok eğlenceliydi." dedi.

"Yangın Olur Biz Yangına Gideriz" türküsünü söyleyip hikayesini anlatan Zeynep Semiz ise daha önce hiç türkü bilmediğini, proje sayesinde birçok türküyü öğrendiğini söyledi.

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