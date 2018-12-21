Öğrencilerin mağarada nikah talebine Türel'den olumlu yanıt

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den mağarada nikah kıyması ve kampüs içinde ücretsiz internet talebinde bulundu. "İnternetiniz şimdiden hayırlı olsun" diyen Türel, mağarada nikah talebine de "Havada, karada, denizde ve mağarada nikah kıymaya hazırım" karşılığını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile AÜ işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gündür devam eden 'Büyükşehir Kampüste' programının son konuğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşide öğrenciler, Başkan Türel'e sorular yöneltti. Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşiye AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türel'in eşi Ebru Türel ve öğretim üyeleri de katıldı.

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirten Türel, belediye çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Altyapı çalışmalarının belediye başkanları için cazip olmadığını dile getiren Türel, bu çalışmalar esnasında vatandaşların sıkıntı yaşayabileceğini aktardı. Altyapı bittikten sonra bu çalışmalar görülmediği için vatandaşın söz konusu projeleri unuttuğunu aktaran Türel, kaliteli şehirler için bu çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Antalya'nın dünya ile yarıştığını belirten Türel, 2004 yılındaki seçim kampanyasında dünyanın en önemli 6 şehrini sıraladığını söyledi. Dünyada konaklamalı turist açısından Antalya'nın üçüncü şehir olduğunu vurgulayan Türel, "Müşteri memnuniyeti açısından Antalya dünya birincisi. Memnuniyet oranı yüzde 95. Kenti vatandaşlarımla yönetiyorum. Antalya'nın yereldeki en büyük yatırımcı kuruluşuyuz. Bu dönemde 10 milyarlık yatırım yaptık. İlk dönemimde 1 milyarlık yatırım yapmıştık" dedi.

PROJELERLE 70-80 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Öğrencilere Antalya'nın tadını çıkarmaları tavsiyesinde bulunan Türel, ödüllü Konyaaltı projesinin ücretsiz alan oranının yüzde 93 olduğunu söyledi. Konyaaltı projesinde 1000 kişinin çalıştığını vurgulayan Türel, Boğaçayı projesi kapsamında da 10 bin kişinin iş sahibi olacağını kaydetti. Boğaçayı'nda 5 bin dönüm film platolarının yanı sıra 5 bin dönümde de safari alanı olacağını aktaran Türel, "Gençler için orada sinema akademisi olacak. Dünyanın önemli sinema insanlarıyla çalışma şansları olacak. 10 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Bu yatırımlar olmazsa iş imkanları olmaz. Geleceğin projeleriyle 70-80 bin kişiyi bu alanlarda istihdam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

MAĞARADA NİKAH TALEBİ

Türel'e soru soran öğrencilerden biri, Konyaaltı Sahili'ndeki ücretsiz internet kullanımının kampüs içinde de olmasını istedi. Türel, "Ücretsiz wifi isteğiniz olur da biz yapmaz mıyız? Wifi şimdiden üniversitemize hayırlı olsun, internet bizden" yanıtını verdi. Mağara Araştırma Topluluğu'nun bir üyesi de Antalya'nın önemli bir mağara cenneti olduğunu belirterek, mağaraların tanıtılması konusunda Türel'den mağarada nikah kıyma talebinde bulundu. Türel talep üzerine "Havada, karada, denizde ve mağarada nikah kıymaya hazırım. Ben nöbetçi nikah memuruyum. Nikah kıymayı çok seviyorum. Talep gelirse mağarada da nikah kıyarım" dedi.

