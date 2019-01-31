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Öğrencilerin mektuplarına askerlerden görüntülü yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

Iğdır Jandarma Komutanlığındaki askerler, kendilerine hediye ve mektup gönderen Muğlalı öğrencilere, gönderdikleri görüntülü mesaj ile teşekkür etti - Mehmetçik öğrencilere "Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz" diye seslendi

Iğdır Jandarma Komutanlığındaki askerler, kendilerine hediye ve mektup gönderen Muğla'daki bir okulun öğrencilerine görüntülü mesajla teşekkür ederek, "Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Iğdır Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerlere destek olmak amacıyla hediye ve mektup gönderdi.

Bunu üzerine Mehmetçik, video çekerek öğrencilere teşekkür etti.

Görüntüde karlı bir tepede Türk bayrağı açan askerler, önce öğrencilerin mektubunu, ardından komando andını okudu. Öğrencilerin hediyeleri ve mektupları karşısında duygulanan Mehmetçik, görüntüde öğrencilere şöyle seslendi:

"Siz bedenleri ve elleri küçük yürekleri kocaman gençler; sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak, sizlerin okuyup vatanına, milletine, ülkesine faydalı fertler olmanız için burada beklerken, sizlerin de bunun farkına varıp bize bu güzel mektupları göndermeniz bizi çok mutlu etti. Gücümüze güç kattı. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Vücudumuzu ısıtması için gönderdiğiniz hediyeler emin olun ruhumuzun tamamını ısıttı. Buradan Dalaman Bahçeşehir Kolejindeki öğrenci kardeşlerimize, anne, babalarına ve çok değerli öğretmenlerine en derin sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız."

Askerlerin görüntülü mesajı, okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

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Iğdır Jandarma Komutanlığı komando andı mehmetçik Muğla öğrenciler

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