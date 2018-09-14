İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Öğrencilerin eğitimde kullandığı kırtasiye ve okul malzemelerinin standartlara uygunluğu, laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve fiziksel testlerle kontrol ediliyor.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda, kırtasiye ve okul malzemeleri sıkı testlerden geçiriliyor.

Her ürününü numuneleri alınarak kanserojen madde içerip içermediği, sağlığa zararlı olup olmadığı ve dayanıklığı kontrol ediliyor. Kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri rapor doğrultusunda toplanarak imha ediliyor.

Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarlarının üçüncü göz olarak hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvardaki bütün testlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Özdemir, ''Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ülke genelinde kırtasiye ve okul malzemeleri denetimleri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan numuneler bize gönderiliyor. Burada bize gelen numuneleri testlerden geçiriyoruz.'' diye konuştu.