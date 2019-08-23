"Öğrencilerin okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin "zorunlu kayıt parası" vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, "Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada "bazı devlet okullarında velilerin kayıt parası vermeye zorlandığı ve özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarının yer almasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Velilerin, e-Okul'da yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden çocuklarının 2019-2020 eğitim öğretim yılında hangi okula kayıtlı olduğunu görebildiklerine işaret eden Gençoğlu, "Velilerimiz e-Okul'da çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu gördüklerinden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler götürülerek yapılan bir kayıt süreci söz konusu değil." ifadelerini kullandı.