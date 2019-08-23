HABER

"Öğrencilerin okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu: - "Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz" - "Velilerimiz, kayıt parası konusundaki şikayetleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edebilir"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin "zorunlu kayıt parası" vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, "Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada "bazı devlet okullarında velilerin kayıt parası vermeye zorlandığı ve özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarının yer almasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Velilerin, e-Okul'da yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden çocuklarının 2019-2020 eğitim öğretim yılında hangi okula kayıtlı olduğunu görebildiklerine işaret eden Gençoğlu, "Velilerimiz e-Okul'da çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu gördüklerinden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler götürülerek yapılan bir kayıt süreci söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, iddialara ilişkin inceleme ve soruşturma süreçlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz. Kayıt süreci zaten online sistem, veli bilgilendirme sistemi üzerinden yapılan bir süreçtir." diye konuştu.

Velilerin okulların kayıt parası istemesi durumunda şikayette bulunabileceğinin altını çizen Gençoğlu, "Velilerimiz, kayıt parası konusundaki şikayetleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edebilir." dedi.

Gençoğlu, velilerin gönüllülük esasıyla okullara bağış yapabileceğini söyleyerek, "Velilerimizin gönüllü olarak yapacağı bağışların hukuki bir çerçevesi var. Okul Aile Birliği Yönetmeliği buna müsaade ediyor. Velilerimiz, makbuz karşılığında okul ve okul aile birliği yöneticilerine gönüllü olarak bağışta bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Sandıklı’da boyu iki metreyi geçen organik kabaklarSandıklı’da boyu iki metreyi geçen organik kabaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış Kayıt Parası meb Milli eğitim Bakanlığı okul aile birliği Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.