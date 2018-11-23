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Öğrencilerin sürprizi öğretmeni gözyaşlarına boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

Tunceli'de öğrenci ve velilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yaptığı öğretmen Zekine Kanık Bulur gözyaşlarını tutamadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de öğrenciler ve velilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yaptığı öğretmen Zekine Kanık Bulur gözyaşlarını tutamadı.

Kent merkezindeki Elif Güntaş İlkokulu 2A sınıfı öğrencileri ve velileri, yarın okulların hafta sonu sebebiyle tatil olması nedeniyle sınıf öğretmeni Zekine Kanık Bulur'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için sürpriz hazırladı.

Çok sayıda öğrenci ve veli okul bahçesinde toplandı, yanında öğrenciler olan bir veli de sürprizi cep telefonu ile kaydetmek için okul önündeki bir otomobilin arkasına saklanarak Bulur'u beklemeye başladı.

Bir süre sonra okula gelen Bulur, çekim yapan kişiye, "Neden çekiyorsunuz?" diye sordu. Bulur, bu sırada yanına gelen bir başka veli ve öğrencilerin kendisine çiçek verip Öğretmenler Günü'nü kutlaması üzerine duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşları içinde çiçeği alıp öğrencilerine sarılan Bulur, kendisini kutlayan çocukları tek tek öptü.

Bulur daha sonra okul bahçesinde de kendisini bekleyen öğrenci ile velilere sarılarak sürpriz kutlama için teşekkür etti. Bulur, sınıfında da öğrenciler ile pasta kesip Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü sürpriz kutlama Tunceli Zekine Kanık Bulur

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