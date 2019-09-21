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Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı yarımada biçimindeki Kaleköy’deki öğrenciler, 3 millik tekne yolculuğunun ardından okullarına ulaşabiliyorlar.Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi’nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy’de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor.

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı yarımada biçimindeki Kaleköy’deki öğrenciler, 3 millik tekne yolculuğunun ardından okullarına ulaşabiliyorlar.
Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi’nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy’de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor. Komşu mahalle Çevreli’deki Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören Ömür Karataş, Ada Cüce, M. Doruk, Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili, Kaan Karataş ve Mehmet Tülü, her sabah saat 08.30’da tekneyle okula gitmek için yola çıkıyor. Önceden tespit edilen ve teknelerin yanaşabileceği buluşma noktalarına gelen öğrenciler, 3 millik yaklaşık 20 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova’ya ulaşıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracıyla karayoluyla Çevreli köyündeki Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlköğretim Okulu’na gidiyor.

Her öğrenci için can yeleği
Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor. Yolculuk güzergahı Kekova koyu olduğu için fırtına gibi bir engelle de karşılaşmayan öğrenciler kamaralı tekneleriyle güvenli bir yolculuk yapıyor. Teknede, her bir öğrenci için can yeleği de yer alıyor. Kaleköy’deki öğrencilerin bu yolculuğu 2009 yılından beri devam ediyor.

“Tedirginlik duymuyoruz”
Öğrenci velilerinden Durali Demirel, deniz taşımacılığından son derece memnun olduklarını belirterek, “Sağ olsun devletimiz bu konuda bize yardımcı oluyor. Bizim çocuklarımız denizde büyüdüğü için teknede gitmelerinde bir tedirginlik duymuyoruz” dedi.

“Bizi çok kıskanıyorlar”
Öğrencilerden Pınar Demirel ise, deniz yoluyla okula gitmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, bir diğer öğrenci Ozan Karataş da, “Tekneyle gitmek çok güzel oluyor. İskeledeyken insanlar, ‘Keşke sizin yerinizde olsaydık’ diyorlar. Bizi çok kıskanıyorlar” diye konuştu.

Kaptan: “Bir tek hostesimiz eksik”
Tekne kaptanı Ali Efeoğlu, yolculuğun son derece güvenli olduğunu ifade ederek, “Bir hostesimiz eksik” dedi.

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi

Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi
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