Öğrencilerin yaptığı ahşap oyuncaklar dezavantajlı çocuklarla buluşacak

Kastamonu'da bir meslek lisesinin öğrencilerince üretilen ahşap oyuncaklar, 50 okuldaki dezavantajlı öğrencilere dağıtılacak.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince okulun atölyelerinde yapılan ahşap oyuncakların dağıtılması dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ahşap oyuncakları yapan öğrencileri azminden dolayı kutladı.

Meslek liselerinin sadece eğitim yuvası olmadığını vurgulayan Karadeniz, "Bu mekan aynı zamanda ülkemizin üretiminin kalkınmasını sağlayacak olan ve üretim ordusunu yetiştiren bir mekandır. Buraları eskiden olduğu gibi önemli noktalara taşımalıyız." dedi.

Taşmektep'in önemli işler başardığını anlatan Karadeniz, "İnanıyorum hem ahşap oyuncak hem de diğer ahşap ürünler konusunda okulumuz örnekler koyacaktır. Kastamonu ahşap konusunda Türkiye'nin başkenti konumundadır. Bu anlamda şanslı bir ildeyiz. Okulumuz da bu şanslı ilde bulunmanın avantajını kullanacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise Taşmektep'i ahşapta üretim üssü okul haline getirmek istediklerini söyledi.