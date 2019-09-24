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Öğrencilerin yaptığı ahşap oyuncaklar dezavantajlı çocuklarla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da lise öğrencilerinin yaptığı ahşap oyuncaklar, il genelindeki 50 okulda eğitim gören dezavantajlı öğrencilere ulaştırılmak amacıyla okulların yöneticilerine teslim edildi

Kastamonu'da bir meslek lisesinin öğrencilerince üretilen ahşap oyuncaklar, 50 okuldaki dezavantajlı öğrencilere dağıtılacak.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince okulun atölyelerinde yapılan ahşap oyuncakların dağıtılması dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ahşap oyuncakları yapan öğrencileri azminden dolayı kutladı.

Meslek liselerinin sadece eğitim yuvası olmadığını vurgulayan Karadeniz, "Bu mekan aynı zamanda ülkemizin üretiminin kalkınmasını sağlayacak olan ve üretim ordusunu yetiştiren bir mekandır. Buraları eskiden olduğu gibi önemli noktalara taşımalıyız." dedi.

Taşmektep'in önemli işler başardığını anlatan Karadeniz, "İnanıyorum hem ahşap oyuncak hem de diğer ahşap ürünler konusunda okulumuz örnekler koyacaktır. Kastamonu ahşap konusunda Türkiye'nin başkenti konumundadır. Bu anlamda şanslı bir ildeyiz. Okulumuz da bu şanslı ilde bulunmanın avantajını kullanacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise Taşmektep'i ahşapta üretim üssü okul haline getirmek istediklerini söyledi.

Okulun önemli üretimlere imza attığını anlatan Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

"Okulumuz bugün öğrenci masası, öğrenci sırası ve ahşap oyuncak üretimi işinde, alan öğretmenleri ve öğrencileri ile diğer teknik personelle büyük gayretle üretim yapıyor, bizler bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızda ilimiz genelinde dezavantajlı konumdaki 50 okulumuza eğitim materyali desteği sağlayacağız. Önümüzdeki yıl tüm okullarımızla özel eğitime gereksinimi olan çocuklarımız için de burada materyal üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün mesleki eğitimle ilgili hedeflerimizi, öğrenci masası, öğrenci sırası ahşap oyuncak üretimi ve dağıtımı ile hayata geçirmeye başlamış bulunmaktayız."

Konuşmaların ardından 8 ayrı parçadan oluşan ahşap oyuncaklar dezavantajlı öğrencilere ulaştırılmak amacıyla protokol üyelerince bu çocukların eğitim gördüğü 50 okulun müdürüne teslim edildi.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanvekili Mehmet Yurt, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ile okul müdürleri katıldı.

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