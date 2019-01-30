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"Öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:04 | Son Güncelleme

Öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirebileceklerini belirten Eğitim Uzmanı Elçin Tün, "Bu zaman diliminde çocuklarımız karnelerinde belirtilen eksiklikleri rahatça kapatabilirler.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirebileceklerini belirten Eğitim Uzmanı Elçin Tün, "Bu zaman diliminde çocuklarımız karnelerinde belirtilen eksiklikleri rahatça kapatabilirler. Özellikle 2. dönem başarısını artırabilmek için çocuklarımıza yeni ders kaynakları sağlanmalı ve ek ders takviyeleri yaptırılmalıdır" dedi.
Eğitim Uzmanı Elçin Tün, yarıyıl tatilinin değerlendirilmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Öğrencilerin tatili fırsata çevirmeleri konusunda uyarılarda bulunan Tün, "Yarı yıl tatili tüm öğrencilerin heyecanla beklediği yorgunluklarını atacakları 15 günlük bir dilimdir. Bu zaman diliminde çocuklarımız karnelerinde belirtilen eksiklikleri rahatça kapatabilirler. Özellikle 2. dönem başarısını artırabilmek için çocuklarımıza yeni kaynaklar ve ek ders takviyeleri yaptırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Eğitim öğretim sürecinin insan hayatında asla bitmeyeceğini dile getiren Tün, bu süreci sadece okula bağlamanın öğrencilerde kopukluk yaşatacağını söyledi. Bu sebepten okulların tatil olduğu dönemlerde öğrencinin eğitim öğretime devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tün, "Öğrenci gelişmeye ve yetişmeye açık taze beyinle her daim yetiştirmeye odaklı olmalıdır. Bunu yapabilmek için öncelikle iyi bir plana ihtiyacımız var. Sabahtan akşama kadar olan süreçte eski konuların tekrarı, kitap okuma saatleri, meslek araştırma ve meslek seçimi yapabilmek için ayrılan saatler yapılan plandaki vazgeçilmezleridir. Öte yandan ilk öğretim orta öğretim öğrencileri içinde yabancı dil yeteneğini geliştirecek programlar ve sistemler büyük önem taşır" diye konuştu.

"Kaliteli vakit geçirerek yarı yıl tatilini fırsata çevirebiliriz"
Çocukların hayatlarının boşa harcanmayacak kadar değerli olduğunu ifade eden Tün, "Bu yüzden bilgisayar oyunları, öğretici olmayan videolar ve yeni nesil mekanlar tatilde çocuklarımızı dinlendirecek etmenler değil aksine beyni yoracak ve okuldan uzaklaştıracak konulardır. Çocuklarımıza kaliteli dinlenme şekilleri ortaya koyup her anını öğrenen ve sorgulayan hale getirmek biz eğitimciler ve velilerin temel sorumluluğudur. Öğrenme gelişen bir süreç o yüzden kaliteli vakit geçirerek yarı yıl tatilini fırsata çevirebiliriz" dedi.

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