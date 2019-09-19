HABER

Öğrencilerin yetenek keşfini yapay zeka yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yapay zeka teknolojilerinin eğitimde giderek yaygınlaşması birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Öğrencilerin yetenek keşfini yapay zeka yapacak

Yapay zeka teknolojilerinin eğitimde giderek yaygınlaşması birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Yapay zeka teknolojileri öğrencilerin yetenek keşfine yüzde 75, kişisel öğrenme yetisine ise yüzde 87 katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde dijitalleşme öncelikli konular arasında yer alıyor. Eğitimde yapay zeka sürecinin başlatılmasıyla okullardaki dersler, seminerler ve atölye kurulumları hız kazandı. Bu yıl eğitimde yapay zekanın önemine dair farkındalık oluşturulması için tüm okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere seminerler verilmeye başlanacak.

Yapay zeka öğretmenlerin kişisel asistanı olacak
Yapay zeka teknolojileri eğitimde öğrencilerin kişisel öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmenlerin öğrencileri ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra öğrenci takibinin yapılmasında etkin rol alacak. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerine, ilgi alanlarına ve öğrenme süreçleri üzerinde daha da hakim olacak. Door Teknoloji’nin yaptığı araştırmaya göre; yapay zeka teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin yanı sıra, öğretmenlerin iş yükünün büyük bölümünü hafiflettiği, yüzde 68 oranında yardımcı olduğu ve öğrenci takibine yüzde 93 etki ettiği belirlendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte yapay zekanın öğretmenlerin kişisel asistanı konumuna erişmesi bekleniyor.

Yapay zeka müfredata giriyor
Yapay zeka konusunda eğitimlerin yakın zamanda müfredata gireceğini ifade eden Door Teknoloji’nin kurucularından Murat Kara, "Yapay zeka artık okullarda ders olarak da okutulmaya başlanacak. Mesleklerin değişimiyle birlikte yapay zeka, bölüm tercihlerini etkileyecek. Lise öğrencileri üniversite tercihlerini ve meslek seçimini bu değişimi göz önünde bulundurarak yapacak. Aynı şekilde öğretmenlerin beceri ve yetkinlikleri de değişecek. Yapay zeka yönetimini bilmek ve derslere uygulamak öğretmenlerde aranacak yeni özellikler olacak. Öğretmenin sınav hazırlama ve sonucu okuma, ders konusu belirleme alanlarında sınıf geneline ya da sınıftaki her öğrenciye özel işlem yapmasını yapay zeka ile mümkün olacak" dedi.

"Yapay zeka, eğitim öğretimi daha verimli hale getirecek"
Gelişmiş ülkelerde eğitim alanında hali hazırda yapay zekanın kullanıldığını belirten Murat Kara, "Eğitim alanına yatırımları artıran Çin gibi büyük ülkeler, eğitimin daha verimli olması için birçok yenilikçi metot üzerine çalışıyor ve yapay zeka teknolojilerinin meyvelerini topluyor. Biz de eğitimi verimli hale getirecek yapay zeka teknolojilerinden faydalanabiliriz. Yapay zeka öğrencinin ders dinlemesini, ilgisini, mutlu olup olmadığını, hangi konuları daha çabuk öğrenip hangisinde öğrenme zorluğu çektiğini belirleyip, kişisel ders programı oluşturuyor. Öğretmen ise kendi gözlemlerini yapay zekadan sağlanan bilgilerle birleştirerek daha verimli dersler gerçekleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracakYarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak
Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacakEmine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.